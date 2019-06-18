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Пасажири заблокували термінал: туристів знову "маринують" у Борисполі

STYLERЖиття    18.06.2019 - 22:28
Пасажири заблокували термінал: туристів знову "маринують" у Борисполі
Пасажири заблокували термінал у Борисполі (facebook.com/bozhena.ikaliuk)

Туристи вже більше дев'яти годин не можуть вилетіти з Борисполя

Розгнівані пасажири заблокували термінал F в міжнародному аеропорту Бориспіль, так як вони вже більше 9 годин не можуть вилетіти. Про це повідомляє ТСН з посиланням на одну з пасажирок.

Божена Ікалюк розповіла, що авіаперевізник YanAir Airlines за кілька днів попередив, що рейс переноситься з 8 години ранку на 13:00. А коли пасажири прибули в аеропорт, то час рейсу почали міняти кожні півгодини.

"Зараз вже закінчується дев'ятий час мого перебування в аеропорту Бориспіль. За попередньою інформацією, авіаперевізник все ж таки зможе зробити рейс в 23:00. Але це не точно. Насправді мені не цікаво, у кого і чому забрали ліцензію, чому не видали сертифікат, чому екіпаж не може зібратися і чому представник YanAir нічого пояснити не може. Я просто хочу отримати те, на що я розраховувала і за що заплатила", - написала дівчина на своїй сторінці в Facebook.

Пасажири заблокували термінал: туристів знову &quot;маринують&quot; у Борисполі

Скріншот поста (facebook.com/bozhena.ikaliuk)

Трохи пізніше вона повідомила, що рейс знову перенесли, на 12 ночі. У коментарях до посту відгукнулися й інші пасажири рейсу, які очікують оголошення про посадку на вулиці.

До речі, це не єдиний рейс цієї авіакомпанії, який неодноразово переносять. На сторінці YanAir в Facebook в останні дні постійно з'являються повідомлення про перенесення рейсів. Це пов'язано з тим, що Державіаслужба провела комплексну інспекційну перевірку компанії і виявила ряд зауважень. З 7 червня набуло чинності рішення про припинення сертифіката експлуатанта авіакомпанії YanAir.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Борисполі пасажири сидять вже 15 годин через перенесення рейсів.

А також розповідали про те, як реагувати пасажирам на скандал з авіакомпанією SkyUp.

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