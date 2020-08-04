Пассажиры устроили бунт в Тернополе и требовали сделать остановку: детали скандала

В Тернополе пассажиры устроили бунт и требовали сделать остановку. В вагонах находилось 85 человек, которые возвращались из Херсонской области, среди которых были дети и больные с ДЦП.

Тернополь по новым правилам адаптивного карантина отнесли к "красной" зоне и запретили там останавливаться поездам, высаживать и принимать пассажиров поездов дальнего следования. Под запрет также попал и Луцк. Укрзализныця не предупредила пассажиров о том, что остановки не будет и это привело к бунту.

"Когда машинист поезда отказался сделать в городе красной зоны остановку, поднялся бунт. В Тернополь из Херсонской области возвращались 85 человек. Были там и дети, больные ДЦП. После возмущения пассажиров поезд таки высадил людей в Тернополе", - говорится в сообщении.

В Тернополе пассажиры устроили бунт и потребовали сделать остановку

Отмечается, что пассажирам, которые следовали из Киева, повезло меньше. О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, пассажирам сообщила проводница при посадке. Она предложила пассажирам выйти в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове, а оттуда добираться в Тернополь своим ходом.

После нескольких скандалов Укрзализныця обратилась к Кабинету министров с просьбой рассмотреть варианты об остановках в регионах красной зоны только для высадки пассажиров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Укрзализныце сообщили, какие поезда не будут останавливаться в красных зонах.