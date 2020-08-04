Пасажири влаштували бунт в Тернополі і вимагали зробити зупинку: деталі скандалу

У Тернополі пасажири влаштували бунт і вимагали зробити зупинку. У вагонах перебувало 85 осіб, які поверталися з Херсонської області, серед яких були діти та хворі з ДЦП.

Тернопіль за новими правилами адаптивного карантину віднесли до "червоної" зони та заборонили там зупинятися поїздам, висаджувати та приймати пасажирів потягів далекого прямування. Під заборону потрапив також і Луцьк. Укрзалізниця не попередила пасажирів про те, що зупинки не буде і це призвело до бунту.

"Коли машиніст поїзда відмовився зробити в місті червоної зони зупинку, піднявся бунт. У Тернопіль з Херсонської області поверталися 85 осіб. Були там і діти, хворі на ДЦП. Після обурення пасажирів поїзд таки висадив людей у Тернополі", - йдеться в повідомленні.

В Тернополі пасажири влаштували бунт і змусили зробити зупинку

Наголошується, що пасажирам, які прямували з Києва, пощастило менше. Про те, що поїзд не буде зупинятися в Тернополі, пасажирам повідомила провідниця при посадці. Вона запропонувала пасажирам вийти о першій ночі у Хмельницькому або о 4 ранку у Львові, а звідти добиратися до Тернополя своїм ходом.

Після кількох скандалів Укрзалізниця звернулася до Кабінету міністрів з проханням розглянути варіанти про зупинках в регіонах червоної зони тільки для висадки пасажирів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Укрзалізниці повідомили, які потяги не зупинятимуться у червоних зонах.