Пассажирка рейса Милан-Киев боится преследований после скандального видео

Украинке обещают "теплый прием" в селе Черновицкой области (коллаж РБК-Украина)

Украинку, которая вернулась из Италии, боятся ее соседи в Черновицкой области

Коронавирус в Украине продолжает пугать жителей нашей страны. Ситуация усугубилась после того, как скандальный блогер-паникер Антон Гура показал видео из самолета Милан-Киев.

На ролике мужчина рассказывал, что в салоне чуть ли не было ни одного здорового пассажира: все с температурой, чихали, пили жаропонижающее и вообще всем было очень плохо. Чуть позже выяснилось, что слова блогера, конечно же, ложь.

В комментарии Styler пассажиры самолета рассказали, что на самом деле на борту не было больных коронавирусом людей. Более того, это подтвердили и результаты тестов, проведенных врачами сразу по прибытии самолета в "Борисполь".

Но панику в обществе Гуре удалось посеять. Нам стало известно, что после того, как видео Гуры показали по центральным каналам и опубликовали многие СМИ, одной из пассажирок рейса Милан-Киев поступили тревожные слухи из ее родного села.

Сейчас женщина находится в бориспольской гостинице, где ждет рейс в Черновцы. По ее словам, после печально известного ролика, в ее родном селе Черновицкой области люди готовят ей "теплый прием".

При этом украинка полностью здоровая и не имеет никаких симптомов коронавируса или других болезней.

"Вчера в селе насмотрелись новостей. Уже бегали к врачам, чтобы изолировали и осматривали. Ходят, узнают: приехала или нет. Не знаю, что будет, когда приеду… Родственники говорят, что по селу уже шум…" – рассказала Styler женщина.