ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пасажирка рейсу Мілан-Київ боїться переслідувань після скандального відео

STYLERЖиття    13.03.2020 - 16:05
Пасажирка рейсу Мілан-Київ боїться переслідувань після скандального відео
Українці обіцяють "теплий прийом" у селі Чернівецької області (колаж РБК-Україна)

Українку, яка повернулася з Італії, бояться її сусіди в Чернівецькій області

Коронавірус в Україні продовжує лякати жителів нашої країни. Ситуація ускладнилася після того, як скандальний блогер-панікер Антон Гура показав відео з літака Мілан-Київ.

На ролику чоловік розповідав, що в салоні чи не було жодного здорового пасажира: всі з температурою, чхали, пили жарознижувальну і взагалі всім було дуже погано. Трохи пізніше з'ясувалося, що слова блогера, звичайно ж, брехня.

У коментарі Styler пасажири літака розповіли, що насправді не було на борту хворих коронавірусом людей. Більш того, це підтвердили й результати тестів, проведених лікарями відразу після прибуття літака в "Бориспіль".

Та паніку в суспільстві Гурі вдалося посіяти. Нам стало відомо, що після того, як відео Гури показали по центральним каналам і опублікували багато ЗМІ, одній з пасажирок рейсу Мілан-Київ надійшли тривожні чутки з її рідного села.

Зараз жінка знаходиться у бориспільському готелі, де чекає рейс на Чернівці. За її словами, після сумно відомого ролика, в її рідному селі Чернівецькій області люди готують їй "теплу зустріч".

При цьому українка повністю здорова і не має жодних симптомів коронавірусу або інших хвороб.

"Вчора в селі надивилися новин. Вже бігали до лікарів, щоб ізолювали та оглядали. Ходять, дізнаються: приїхала чи ні. Не знаю, що буде, коли приїду... Родичі кажуть, що по селу вже шум..." – розповіла Styler жінка.

Карантин в Україні: у МОЗ не виключають закриття одного населенного пункту через коронавірус Коронавірус в Україні: НБУ закликав до безпрецедентних заходів
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся