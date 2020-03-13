Блогера-паникера из самолета Милан-Киев поймали на лжи

Блогера поймали на лжи (Скриншот из видео)

Блогер Антон Гура специально провоцирует панику у украинцев

Коронавирус в Украине заразил уже трех человек, но паника среди украинцев продолжается. В этом помогают некоторые блогеры, которые провоцируют волнение и страх у людей. Так, например, на днях блогер Антон Гура сообщил информацию, что в Киев из Милана прибыл целый самолет инфицированных коронавирусом людей. По словам мужчины, на борту все люди кашляли и чихали.

Блогер Богдан Буткевич сообщил, что на самом деле Антон Гура никакого отношения к медицине не имеет. Сейчас он якобы проводит эксперимент и летит в Милан. Также блогер совершает непонятные действия, он бегает в противогазе по заправкам и всячески "разжигает" панику.

"Этот чувак не вылезает из эфиров ватного "Клименко тайм", дружок Радуцкого и уже несколько раз пытался хайповать на теме вируса - например, бегал по заправке в противогазе. И теперь он типа для "социального эксперимента" летит вдруг в Милан. Никакого отношения к медицине он не имеет, хотя говорит об обратном", - написал Буткевич.

К слову, Антон Гура родился в Киеве 12 февраля 1982 (сейчас ему 38 лет). Проживает он в столице, а в 2014 году был кандидатом от партии "УКРОП" в Киевский городской совет.

"Судя по всему, люди из плюсов уже окончательно потеряли человеческий облик и занимаются целенаправленным разгоном паники. Уже не знаю - ради рейтингов, или потому что владелец канала, сейчас явно играет на понижение и максимальный бедлам в стране. Чтобы довести дело до дефолта, возвращения себе Привата и захвата максимального количества активов в мутной водичке хаоса.", - подытожил Буткевич.