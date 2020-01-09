Пассажира трагического рейса МАУ спас случай, но его жена погибла

Крушение самолета МАУ в Иране (фото: коллаж РБК-Украина)

Трагедия украинского самолета в Иране могла забрать еще одну жизнь

Крушение самолета МАУ в Иране произошло 8 января и унесло жизни 176 человек, включая 11 украинцев. Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур не сел на этот рейс из-за проблем с билетом. При этом его жена Рои Азадян была на борту. Об этом сообщает Ottawacitizen.

Супруги из Оттавы были в Иране в гостях у своих семей. Азадян училась там в Иранском университете науки и техники. Они планировали вернуться домой в Оттаву вместе, следуя по популярному маршруту между Ираном и Канадой через Украину.

Когда семейная пара приехала в аэропорт в Тегеране, им сообщили, что билет мужчины больше не действителен. Эта путаница и спасла жизнь мужчине. Он сказал своей жене, что прилетит к ней, как только сможет попасть на другой рейс.

Через несколько минут после взлета украинский самолет разбился. Ахмадипур узнал о крушении, когда находился внутри терминала.

Напомним, что в ужасной трагедии погибла вся команда авиалайнера, которая состояла из украинцев. При этом погибший экипаж был одним из самых лучших в МАУ.

Ранее сообщалось о том, что родные 34-летнего стюарда МАУ предчувствовали беду. Перед трагедией они попрощались с сыном, который сказал, что будет утром. О том, что их сын разбился, им сообщила их дочь, которая живет в США.