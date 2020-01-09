ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Катастрофа самолета МАУ: выяснилась правда об "обстреле" лайнера

STYLERПроисшествия    09.01.2020 - 15:47
Катастрофа самолета МАУ: выяснилась правда об "обстреле" лайнера
Авиакатастрофа с украинским самолетом МАУ в Иране (коллаж: РБК-Украина)

Авиакатастрофа украинского самолета в Иране продолжает обрастать нестыковками

Крушение украинского самолета МАУ в Иране 8 января унесло жизни 176 человек, из которых 11 украинцев. Пока следственные группы Ирана и Украины пытаются разобраться, что стало причиной катастрофы, в сети ширятся слухи, что самолет обстреляли. Якобы погибшая стюардесса Екатерина Статник позвонила родным в момент крушения.

Но старшая сестра бортпроводницы Ольга опровергла эту информацию. Екатерина никому не звонила с Boeing 737, пишет ВВС News Украина.

"Такого не было. Она не звонила никому. Это все ерунда. Я лишь надеюсь, что все произошло быстро и она ничего не почувствовала", - рассказала Ольга.

Ольга говорит, что мама узнала о страшной трагедии с самолетом, на котором была ее дочь, из новостей, а у папы больное сердце.

"Это утро я не забуду никогда. Мы ее очень любили. Я так боялась ее потерять. Напишите об этом, пусть все знают. Она была такой доброй, она - просто ангел. Я не верю в то, что произошло", - сказала Ольга.

Катастрофа самолета МАУ: выяснилась правда об &quot;обстреле&quot; лайнера

Погибшая в Иране стюардесса Екатерина Статник (фото: соцсети)

Ранее эксперт объяснил странные пробоины на остатках фюзеляжа самолета тем, что самолет упал в пустынной местности, и от земли в момент разрушения самолета могли отлетать камни.

Тем не менее, в сети появилось фото, на котором якобы обломки ракеты на месте крушения. Предполагается, что украинский самолет могли сбить ракетой системы ПВО "ТОР-М1" (разработана РФ и находится на вооружении многих стран, в том числе и Иране).

А последние выводы государственной комиссии, созданной в Украине для расследования крушения самолета, говорят, что на двигателях Boeing 737 не выявлены следы пожара.

Мне изменили рейс: пилот МАУ признался, что должен был лететь в упавшем самолете Крушение самолета МАУ в Иране: в сеть попали новые видео трагедии
Новости Украины Международные авиалинии Украиныавиакатастрофа
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь