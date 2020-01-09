Пасажира трагічного рейсу МАУ врятував випадок, але його дружина загинула

Крах літака МАУ в Ірані (фото: колаж РБК-Україна)

Трагедія українського літака в Ірані могла забрати ще одне життя

Катастрофа літака МАУ в Ірані сталася 8 січня і забрала життя 176 чоловік, включаючи 11 українців. Житель Оттави Мохсен Ахмадипур не сів на цей рейс через проблеми з квитком. При цьому його дружина Рої Азадян була на борту. Про це повідомляє Ottawacitizen.

Подружжя з Оттави були в Ірані в гостях у своїх сімей. Азадян вчилася там в Іранському університеті науки і техніки. Вони планували повернутися додому в Оттаву разом, слідуючи за популярним маршрутом між Іраном і Канадою через Україну.

Коли сімейна пара приїхала в аеропорт в Тегерані, їм повідомили, що квиток чоловіка більше не дійсний. Ця плутанина і врятувала життя чоловікові. Він сказав своїй дружині, що прилетить до неї, як тільки зможе потрапити на інший рейс.

Через кілька хвилин після зльоту український літак розбився. Ахмадипур дізнався про аварію, коли знаходився всередині терміналу.

Нагадаємо, що в жахливій трагедії загинула вся команда авіалайнера, яка складалася з українців. При цьому загиблий екіпаж був одним з найкращих в МАУ.

Раніше повідомлялося про те, що рідні 34-річного стюарда МАУ передчували біду. Перед трагедією вони попрощалися з сином, який сказав, що буде вранці. Про те, що їх син розбився, їм повідомила їхня дочка, яка живе в США.