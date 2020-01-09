ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пасажира трагічного рейсу МАУ врятував випадок, але його дружина загинула

STYLERЖиття    09.01.2020 - 18:44
Пасажира трагічного рейсу МАУ врятував випадок, але його дружина загинула
Крах літака МАУ в Ірані (фото: колаж РБК-Україна)

Трагедія українського літака в Ірані могла забрати ще одне життя

Катастрофа літака МАУ в Ірані сталася 8 січня і забрала життя 176 чоловік, включаючи 11 українців. Житель Оттави Мохсен Ахмадипур не сів на цей рейс через проблеми з квитком. При цьому його дружина Рої Азадян була на борту. Про це повідомляє Ottawacitizen.

Подружжя з Оттави були в Ірані в гостях у своїх сімей. Азадян вчилася там в Іранському університеті науки і техніки. Вони планували повернутися додому в Оттаву разом, слідуючи за популярним маршрутом між Іраном і Канадою через Україну.

Коли сімейна пара приїхала в аеропорт в Тегерані, їм повідомили, що квиток чоловіка більше не дійсний. Ця плутанина і врятувала життя чоловікові. Він сказав своїй дружині, що прилетить до неї, як тільки зможе потрапити на інший рейс.

Через кілька хвилин після зльоту український літак розбився. Ахмадипур дізнався про аварію, коли знаходився всередині терміналу.

Нагадаємо, що в жахливій трагедії загинула вся команда авіалайнера, яка складалася з українців. При цьому загиблий екіпаж був одним з найкращих в МАУ.

Раніше повідомлялося про те, що рідні 34-річного стюарда МАУ передчували біду. Перед трагедією вони попрощалися з сином, який сказав, що буде вранці. Про те, що їх син розбився, їм повідомила їхня дочка, яка живе в США.

Літак МАУ могли збити російською ракетою: в мережі показали докази Крах літака МАУ в Ірані: у мережу потрапили нові відео трагедії
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниКатастрофа Boeing 777
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся