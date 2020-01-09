В СНБО заявили о 7 версиях авиакатастрофы в Иране

Фото: Алексей Данилов (twitter com rnbo_gov_ua)

Данилов отметил, что всего существует семь версий, но три из них пока являются закрытыми

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил о наличии еще трех версий авиакатастрофы в Иране. Об этом секретарь СНБО рассказал изданию "Радио Свобода".

Данилов отметил, что всего существует семь версий, но три из них пока являются закрытыми.

"Версий у нас семь - четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрытыми. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены все исследования, которые нужно в этом случае отработать", - сказал Данилов.

Напомним, сегодня секретарь СНБО заявил о 4 версиях авиакатастрофы МАУ в Иране. Главные причины - теракт, столкновение с другим летающим объектом, взрыв двигателя и поражение самолета российской зенитной ракетой ЗРК.

РБК-Украина писало, что согласно отчету Управления гражданской авиации Ирана относительно катастрофы, экипаж другого лайнера видел, как горел украинский самолет.

Отметим, что Иран для участия в расследовании авиакатастрофы МАУ направил официальные приглашения представителям США и других стран.

До этого Иран заявил о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ. Впрочем впоследствии эту информацию опровергли.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.