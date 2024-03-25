UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Паспорт України врятував життя воїну на передовій (фото)

Неймовірна історія вас вразить (ілюстрація: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

Український військовий дивом врятувався від смерті. Боєць зі 119-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ міг загинути внаслідок поранення, але його "щитом" став паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який з'явився на сторінці 119-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

Військового врятував паспорт

Так, чоловіка міг поранити уламок. На щастя, його "зупинив" паспорт. Історія вражає, адже військовий бореться за те, аби українці мали право та можливість носити цей документ. 

Уламок пройшов крізь паспорт та порвав його сторінки, але не дав смертельно травмувати військового. Втім, хто саме врятувався завдяки документу - не повідомляється. Ймовірно, задля безпеки чоловіка.

"Він захищав право українців та українок мати український паспорт. Паспорт захистив його. З власником паспорта все добре. Працюємо на Перемогу далі!" - повідомила пресслужба 119-ї бригади.

Як паспорт врятував життя - фото

Неймовірна історія порятунку військового (фото: facebook.com/119obtro)

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЦікаві фактиВійна в Україні