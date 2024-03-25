Паспорт України врятував життя воїну на передовій (фото)

Військового врятував паспорт

Так, чоловіка міг поранити уламок. На щастя, його "зупинив" паспорт. Історія вражає, адже військовий бореться за те, аби українці мали право та можливість носити цей документ.

Уламок пройшов крізь паспорт та порвав його сторінки, але не дав смертельно травмувати військового. Втім, хто саме врятувався завдяки документу - не повідомляється. Ймовірно, задля безпеки чоловіка.

"Він захищав право українців та українок мати український паспорт. Паспорт захистив його. З власником паспорта все добре. Працюємо на Перемогу далі!" - повідомила пресслужба 119-ї бригади.

Як паспорт врятував життя - фото

Неймовірна історія порятунку військового (фото: facebook.com/119obtro)