Паспарту з "Форт Буаяр": як виглядає і чим займається актор сьогодні

Легендарне французьке телешоу "Форт Буаяр" упродовж багатьох років зачаровувало глядачів унікальними випробуваннями, атмосферою та яскравими персонажами. Одним із найвідоміших героїв став Паспарту - невисокий, але спритний та енергійний помічник, який допомагав учасникам долати труднощі форту.

Його образ запам'ятався мільйонам фанатів по всьому світу, але що відомо про нього сьогодні? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

У себе на батьківщині Паспарту (справжнє ім’я - Андре Буше) став справжньою зіркою та навіть національним героєм. Попри зріст у 120 см, він легко долав численні коридори та закутки таємничого форта.

У шоу французький актор супроводжував гравців, допомагаючи їм знайти шлях між випробуваннями, зберігав зібрані ключі та стежив за тим, щоб учасники не закривали камеру під час зйомок. Він завжди був привітним, але якщо гравець провалював завдання, без вагань зачиняв замок і залишав його в неволі до кінця гри.

Біографія та особисте життя Андре Буше залишаються маловідомими для широкого загалу. Він не розповідав про своє дитинство чи юність, а на екранах уперше з’явився у 1987 році в музичному кліпі. А вже через три роки, завдяки асоціації людей низького зросту, отримав роль у "Форт Буаяр", яка стала його візитною карткою. Паспарату (кадр з телешоу "Форт Буаяр")

Андре брав участь у різних міжнародних версіях шоу, включно з французькою, канадською, британською та російською.

Низький зріст не завадив знаменитості побудувати щасливу родину. Він має доньку, однак особистість її матері невідома.

André Bouchet alias Passe Partout depuis 1990 dans #FortBoyard sera l’invité de @Jordan2luxe dans l’émission « Chez Jordan» à 9h20 sur @C8TV pic.twitter.com/T8AOTVpmeb — Fort Boyard L'Univers (@UniversBoyard) April 23, 2024

У 2009 році актор одружився з жінкою, на ім'я Патриція, яку зустрів на вечірці спільного друга. Їхня історія кохання нагадує класичну французьку мелодраму - кохання з першого погляду.

Цікаво, що Патріція не цікавилася телевізійними розважальними проєктами й спочатку навіть не здогадувалася про популярність свого обранця. Спільних дітей у пари немає.

Окрім роботи у "Форт Буаяр", Буше знімався у кількох фільмах, хоча вони не стали широко відомими. Однак шанувальники найбільше захоплюються тим, що у перервах між зйомками він працює касиром у метро.

En ce mardi 29 mars, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à André Bouchet. pic.twitter.com/h6vQRvVKHR — TeleMediaFr (@TeleMediaFr) March 29, 2022

Сьогодні Андре 57 років, і він залишається бадьорим, життєрадісним і сповненим енергії, а його образ Паспарту вже став легендарним у багатьох країнах світу.