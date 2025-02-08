Паспарту из "Форт Боярд": как выглядит и чем занимается актер сегодня

Легендарное французское телешоу "Форт Боярд" на протяжении многих лет очаровывало зрителей уникальными испытаниями, атмосферой и яркими персонажами. Одним из самых известных героев стал Паспарту - невысокий, но ловкий и энергичный помощник, который помогал участникам преодолевать трудности форта.

Его образ запомнился миллионам фанатов по всему миру, но что известно о нем сегодня? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

У себя на родине Паспарту (настоящее имя - Андре Буше) стал настоящей звездой и даже национальным героем. Несмотря на рост в 120 см, он легко преодолевал многочисленные коридоры и закоулки таинственного форта.

В шоу французский актер сопровождал игроков, помогая им найти путь между испытаниями, хранил собранные ключи и следил за тем, чтобы участники не закрывали камеру во время съемок. Он всегда был приветливым, но если игрок проваливал задание, без колебаний закрывал замок и оставлял его в неволе до конца игры.

Биография и личная жизнь Андре Буше остаются малоизвестными для широкой общественности. Он не рассказывал о своем детстве или юности, а на экранах впервые появился в 1987 году в музыкальном клипе. А уже через три года, благодаря ассоциации людей низкого роста, получил роль в "Форт Боярд", которая стала его визитной карточкой. Паспарату (кадр из телешоу "Форт Боярд")

Андре участвовал в различных международных версиях шоу, включая французскую, канадскую, британскую и русскую.

Низкий рост не помешал знаменитости построить счастливую семью. Он имеет дочь, однако личность ее матери неизвестна.

André Bouchet alias Passe Partout depuis 1990 dans #FortBoyard sera l'invité de @Jordan2luxe dans l'émission " Chez Jordan" à 9h20 sur @C8TV pic.twitter.com/T8AOTVpmeb - Fort Boyard L'Univers (@UniversBoyard) 23 апреля 2024 года

В 2009 году актер женился на женщине по имени Патриция, которую встретил на вечеринке общего друга. Их история любви напоминает классическую французскую мелодраму - любовь с первого взгляда.

Интересно, что Патриция не интересовалась телевизионными развлекательными проектами и сначала даже не догадывалась о популярности своего избранника. Общих детей у пары нет.

Кроме работы в "Форт Боярд", Буше снимался в нескольких фильмах, хотя они не стали широко известными. Однако поклонники больше всего восхищаются тем, что в перерывах между съемками он работает кассиром в метро.

En ce mardi 29 mars, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à André Bouchet. pic.twitter.com/h6vQRvVKHR - TeleMediaFr (@TeleMediaFr) 29 марта 2022 года

Сегодня Андре 57 лет, и он остается бодрым, жизнерадостным и полным энергии, а его образ Паспарту уже стал легендарным во многих странах мира.