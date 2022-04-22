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Паска в мультиварке: печем быстро и без вымешивания

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Пятница 22 апреля 2022 09:05
Паска в мультиварке: печем быстро и без вымешивания Скриншот: как приготовить паску в мультиварке
Автор: Светлана Мащенко

Предлагаем самый простой способ приготовления праздничной паски. Традиционный сладкий хлеб можно без проблем приготовить в мультиварке.

Как приготовить паску, читайте ниже в нашем материале Styler.

Ингредиенты:

  • мука - 4 стакана,
  • молоко - 1 стакан,
  • дрожжи - 50 г,
  • сахар - 5 ст. л.,
  • ванильный сахар - 1 пакетик,
  • соль - щепотка,
  • масло - 4 ст. л.,
  • яйца - 2 шт.,
  • изюм - 100 г,
  • посыпка для кулича.

Пошаговое приготовление

Смешиваем все ингредиенты, в конце постепенно добавляя муку. Вымешиваем тесто, добавляем изюм. Необязательно вымешивать до состояния "не липнет к рукам".

Переносим тесто в смазанную сливочным маслом чашу мультиварки и ставим на режим "Выпечка".

Достаем немного остывшую паску, смазываем глазурью, украшаем посыпкой на свой вкус.

Ранее мы писали, как приготовить паску "Чистые руки".

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