Паска в мультиварке: печем быстро и без вымешивания
Скриншот: как приготовить паску в мультиварке
Предлагаем самый простой способ приготовления праздничной паски. Традиционный сладкий хлеб можно без проблем приготовить в мультиварке.
Как приготовить паску, читайте ниже в нашем материале Styler.
Ингредиенты:
- мука - 4 стакана,
- молоко - 1 стакан,
- дрожжи - 50 г,
- сахар - 5 ст. л.,
- ванильный сахар - 1 пакетик,
- соль - щепотка,
- масло - 4 ст. л.,
- яйца - 2 шт.,
- изюм - 100 г,
- посыпка для кулича.
Пошаговое приготовление
Смешиваем все ингредиенты, в конце постепенно добавляя муку. Вымешиваем тесто, добавляем изюм. Необязательно вымешивать до состояния "не липнет к рукам".
Переносим тесто в смазанную сливочным маслом чашу мультиварки и ставим на режим "Выпечка".
Достаем немного остывшую паску, смазываем глазурью, украшаем посыпкой на свой вкус.
Ранее мы писали, как приготовить паску "Чистые руки".