Паска в мультиварці: печемо швидко й без вимішування
Скріншот: Як приготувати паску в мультиварці
Пропонуємо найпростіший спосіб приготування великодньої паски. Традиційний солодкий хліб можна без проблем приготувати в мультиварці.
Як приготувати паску, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Інгредієнти:
- мука - 4 склянки,
- молоко - 1 склянка,
- дріжджі - 50 г,
- цукор - 5 ст. л.,
- ванільний цукор - 1 пакетик,
- сіль - щіпка,
- олія - 4 ст. л.,
- яйця - 2 шт.,
- родзинки - 100 г,
- посипка для паски.
Покрокове приготування
Змішуємо всі інгредієнти, в кінці поступово додаючи борошно. Вимішуємо тісто, додаємо родзинки. Необов'язково вимішувати до стану "не липне до рук".
Переносимо тісто в змащену вершковим маслом чашу мультиварки і ставимо на режим "Випічка".
Дістаємо трохи охололу паску, змащуємо глазур'ю, прикрашаємо посипкою на свій смак.
Раніше ми писали, як приготувати паску "Чисті руки".