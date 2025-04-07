Паска без дріжджів за 1 годину - ідеальний варіант, коли бракує часу

Напередодні Великодня через домашні справи може не вистачати часу на приготування паски. Не біда, адже є простий і швидкий спосіб приготувати святкову випічку всього за годину - без дріжджів, але з традиційним смаком і ароматом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланям на Instagram-сторінку шеф-кухаря та суперфіналістки шоу "МастерШеф" 12 сезону Ольги Рябенко.
Не усі вміють працювати з дріжджовим тістом, тому є альтернативні рецепти для приготування паски.
Для тіста знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку потрібно змішати сир, яйця, цукор та сіль. Все потрібно перебити блендером чи міксером. Далі влити масло, додати борошно та розпушувач.
Родзинки потрібно промити, натерти цедру апельсина. Всі інгредієнти всипати в тісто та змішати.
Форми для пасок потрібно заповнити тістом на 2/3.
Паски потрібно випікати при 180 градусах 1 годину.
Ольги Рябенко радить приготувати швейцарську меренгу, яка є ідеальною глазур'ю для паски. Знадобляться інгредієнти:
За словами експерта, цей варіант глазурі безпечний, адже піддається нагріванню. Також не потрібна пудра для приготування, підійде звичайний цукор.
Варто змішати білки з цукром, поставити на водяну баню та мішати до розчинення цукру - до 5-7 хв або 65 градусів. Все зняти, влити сік лимону та збити міксером до стійких піків.
Такий рецепт паски є дуже простим та вдасться точно кожному.
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