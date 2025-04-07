Паска без дрожжей за 1 час - идеальный вариант, когда не хватает времени

Накануне Пасхи из-за домашних дел может не хватать времени на приготовление паски. Не беда, ведь есть простой и быстрый способ приготовить праздничную выпечку всего за час - без дрожжей, но с традиционным вкусом и ароматом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу шеф-повара и суперфиналистки шоу "МастерШеф" 12 сезона Ольги Рябенко.
Не все умеют работать с дрожжевым тестом, поэтому есть альтернативные рецепты для приготовления паски.
Для теста понадобятся такие ингредиенты:
Сначала нужно смешать творог, яйца, сахар и соль. Все нужно перебить блендером или миксером. Далее влить масло, добавить муку и разрыхлитель.
Изюм нужно промыть, натереть цедру апельсина. Все ингредиенты всыпать в тесто и смешать.
Формы для куличей нужно заполнить тестом на 2/3.
Паски нужно выпекать при 180 градусах 1 час.
Ольги Рябенко советует приготовить швейцарскую меренгу, которая является идеальной глазурью для паски. Понадобятся ингредиенты:
По словам эксперта, этот вариант глазури безопасен, ведь поддается нагреванию. Также не нужна пудра для приготовления, подойдет обычный сахар.
Стоит смешать белки с сахаром, поставить на водяную баню и мешать до растворения сахара - до 5-7 мин или 65 градусов. Все снять, влить сок лимона и взбить миксером до устойчивых пиков.
Такой рецепт паски является очень простым и удастся точно каждому.
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