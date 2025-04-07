Паска без дрожжей за 1 час - идеальный вариант, когда не хватает времени

Накануне Пасхи из-за домашних дел может не хватать времени на приготовление паски. Не беда, ведь есть простой и быстрый способ приготовить праздничную выпечку всего за час - без дрожжей, но с традиционным вкусом и ароматом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу шеф-повара и суперфиналистки шоу "МастерШеф" 12 сезона Ольги Рябенко.

Список ингредиентов

Не все умеют работать с дрожжевым тестом, поэтому есть альтернативные рецепты для приготовления паски.

Для теста понадобятся такие ингредиенты:

творог - 360 г

яйца - 4 шт.

сахар - 200 г

масло - 200 г (растопленное)

соль - 1/2 ч.л

мука - 400 г (просеянная)

разрыхлитель - 2 ч.л

изюм - 250 г

цедра апельсина - 1,5 шт.

Способ приготовления

Сначала нужно смешать творог, яйца, сахар и соль. Все нужно перебить блендером или миксером. Далее влить масло, добавить муку и разрыхлитель.

Изюм нужно промыть, натереть цедру апельсина. Все ингредиенты всыпать в тесто и смешать.

Формы для куличей нужно заполнить тестом на 2/3.

Паски нужно выпекать при 180 градусах 1 час.

Рецепт теста для паски (фото: кадр из видео)

Как приготовить глазурь

Ольги Рябенко советует приготовить швейцарскую меренгу, которая является идеальной глазурью для паски. Понадобятся ингредиенты:

белок - 2 шт.

сахар - 130 г

сок лимона - 1/2 ч.л

По словам эксперта, этот вариант глазури безопасен, ведь поддается нагреванию. Также не нужна пудра для приготовления, подойдет обычный сахар.

Стоит смешать белки с сахаром, поставить на водяную баню и мешать до растворения сахара - до 5-7 мин или 65 градусов. Все снять, влить сок лимона и взбить миксером до устойчивых пиков.

Такой рецепт паски является очень простым и удастся точно каждому.

Рецепт приготовления паски (фото: кадр из видео)