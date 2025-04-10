Паска черствіє вже на другий день? Ось як зберегти її свіжою довше

Що робити, щоб паска була м'якою довго

Добре остудіть перед зберіганням

Паску не можна пакувати гарячою - через вологу з’явиться цвіль. Тому дайте їй повністю охолонути на решітці, щоб пара з випічки вийшла рівномірно.

Вона може зберігатися за кімнатної температури 3-4 дні. Щоб зберегти паску свіжою якомога довше, її потрібно правильно зберігати.

Загорніть в натуральну тканину

Загорніть паску в бавовняний або лляний рушник, потім - у пакет або контейнер. Так тісто "дихає", але не пересихає.

Зберігайте у герметичному посуді

Ідеальним буде харчовий контейнер із кришкою або пакет із застібкою. Можна додати шматочок яблука чи апельсинової шкірки - вони зволожують повітря всередині.

Додамо, що категорично не варто класти випічку в холодильник, адже там тісто черствіє ще швидше. Краще тримати в прохолодному сухому місці (комора, шафа)

Паску також можна заморозити на кілька тижнів. Просто загорніть в плівку та фольгу. Розморозь при кімнатній температурі, і вона знову буде як свіжа.

Як розм'якшити черству паску

Якщо паска вже зачерствіла - її ще можна врятувати за допомогою простих способів.

Теплова "реанімація" в духовці

Загорніть паску у фольгу та поставте у духовку, розігріту до 100-120°C на 10-15 хвилин.

Потім дай трохи постояти в фользі - тісто вбере вологу й стане м’якішим.

Парова баня

Поставте паску над каструлею з киплячою водою (в друшляку або ситі). Накрийте зверху кришкою або мискою - пар пом’якшить випічку.

Важливо не перетримати, щоб випічка не розмокла.

Мікрохвильовка та волога серветка

Загорніть паску у вологий паперовий рушник та покладіть на 10-15 секунд у мікрохвильовку. Перевірте і за потреби повторіть ще раз. Їсти випічку краще одразу, тому вона швидко знову зачерствіє.