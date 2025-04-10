Паска черствеет уже на второй день? Вот как сохранить ее свежей дольше

Только что испеченная паска - пышная, ароматная и нежная. Но уже на следующий день она может потерять свежесть и стать сухой. Чтобы сохранить вкус праздника надолго, стоит знать несколько хитростей, которые помогут паске не черстветь.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как можно размягчить черствую паску.
Хорошо остудите перед хранением
Паску нельзя паковать горячей - из-за влаги появится плесень. Поэтому дайте ей полностью остыть на решетке, чтобы пар из выпечки вышел равномерно.
Она может храниться при комнатной температуре 3-4 дня. Чтобы сохранить пасху свежей как можно дольше, ее нужно правильно хранить.
Заверните в натуральную ткань
Заверните паску в хлопковое или льняное полотенце, затем - в пакет или контейнер. Так тесто "дышит", но не пересыхает.
Храните в герметичной посуде
Идеальным будет пищевой контейнер с крышкой или пакет с застежкой. Можно добавить кусочек яблока или апельсиновой кожуры - они увлажняют воздух внутри.
Добавим, что категорически не стоит класть выпечку в холодильник, ведь там тесто черствеет еще быстрее. Лучше держать в прохладном сухом месте (кладовка, шкаф)
Паску также можно заморозить на несколько недель. Просто заверните в пленку и фольгу. Разморозьте при комнатной температуре, и она снова будет как свежая.
Если паска уже успела зачерстветь - его еще можно спасти с помощью простых способов.
Тепловая "реанимация" в духовке
Заверните паску в фольгу и поставьте в духовку, разогретую до 100-120°C на 10-15 минут.
Затем дай немного постоять в фольге - тесто впитает влагу и станет мягче.
Паровая баня
Поставьте паску над кастрюлей с кипящей водой (в дуршлаге или сите). Накройте сверху крышкой или миской - пар смягчит выпечку.
Важно не передержать, чтобы выпечка не размокла.
Микроволновка и влажная салфетка
Заверните паску во влажное бумажное полотенце и положите на 10-15 секунд в микроволновку. Проверьте и при необходимости повторите еще раз. Есть выпечку лучше сразу, потому что она быстро снова зачерствеет.
Вас может заинтересовать
При написании материала использовались следующие источники: сайты Allrecipes и Americas test kitchen.