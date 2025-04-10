Паска черствіє вже на другий день? Ось як зберегти її свіжою довше

Щойно спечена паска - пухка, ароматна і ніжна. Але вже наступного дня вона може втратити свіжість і стати сухою. Щоб зберегти смак свята надовго, варто знати кілька хитрощів, які допоможуть пасці не черствіти.

Що робити, щоб паска була м'якою довго

Добре остудіть перед зберіганням

Паску не можна пакувати гарячою - через вологу з’явиться цвіль. Тому дайте їй повністю охолонути на решітці, щоб пара з випічки вийшла рівномірно.

Вона може зберігатися за кімнатної температури 3-4 дні. Щоб зберегти паску свіжою якомога довше, її потрібно правильно зберігати.

Загорніть в натуральну тканину

Загорніть паску в бавовняний або лляний рушник, потім - у пакет або контейнер. Так тісто "дихає", але не пересихає.

Зберігайте у герметичному посуді

Ідеальним буде харчовий контейнер із кришкою або пакет із застібкою. Можна додати шматочок яблука чи апельсинової шкірки - вони зволожують повітря всередині.

Додамо, що категорично не варто класти випічку в холодильник, адже там тісто черствіє ще швидше. Краще тримати в прохолодному сухому місці (комора, шафа)

Паску також можна заморозити на кілька тижнів. Просто загорніть в плівку та фольгу. Розморозь при кімнатній температурі, і вона знову буде як свіжа.

Як розм'якшити черству паску

Якщо паска вже зачерствіла - її ще можна врятувати за допомогою простих способів.

Теплова "реанімація" в духовці

Загорніть паску у фольгу та поставте у духовку, розігріту до 100-120°C на 10-15 хвилин.

Потім дай трохи постояти в фользі - тісто вбере вологу й стане м’якішим.

Парова баня

Поставте паску над каструлею з киплячою водою (в друшляку або ситі). Накрийте зверху кришкою або мискою - пар пом’якшить випічку.

Важливо не перетримати, щоб випічка не розмокла.

Мікрохвильовка та волога серветка

Загорніть паску у вологий паперовий рушник та покладіть на 10-15 секунд у мікрохвильовку. Перевірте і за потреби повторіть ще раз. Їсти випічку краще одразу, тому вона швидко знову зачерствіє.