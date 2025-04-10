Паска черствіє вже на другий день? Ось як зберегти її свіжою довше
Щойно спечена паска - пухка, ароматна і ніжна. Але вже наступного дня вона може втратити свіжість і стати сухою. Щоб зберегти смак свята надовго, варто знати кілька хитрощів, які допоможуть пасці не черствіти.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як можна розм'якшити черству паску.
Що робити, щоб паска була м'якою довго
Добре остудіть перед зберіганням
Паску не можна пакувати гарячою - через вологу з’явиться цвіль. Тому дайте їй повністю охолонути на решітці, щоб пара з випічки вийшла рівномірно.
Вона може зберігатися за кімнатної температури 3-4 дні. Щоб зберегти паску свіжою якомога довше, її потрібно правильно зберігати.
Загорніть в натуральну тканину
Загорніть паску в бавовняний або лляний рушник, потім - у пакет або контейнер. Так тісто "дихає", але не пересихає.
Зберігайте у герметичному посуді
Ідеальним буде харчовий контейнер із кришкою або пакет із застібкою. Можна додати шматочок яблука чи апельсинової шкірки - вони зволожують повітря всередині.
Додамо, що категорично не варто класти випічку в холодильник, адже там тісто черствіє ще швидше. Краще тримати в прохолодному сухому місці (комора, шафа)
Паску також можна заморозити на кілька тижнів. Просто загорніть в плівку та фольгу. Розморозь при кімнатній температурі, і вона знову буде як свіжа.
Як розм'якшити черству паску
Якщо паска вже зачерствіла - її ще можна врятувати за допомогою простих способів.
Теплова "реанімація" в духовці
Загорніть паску у фольгу та поставте у духовку, розігріту до 100-120°C на 10-15 хвилин.
Потім дай трохи постояти в фользі - тісто вбере вологу й стане м’якішим.
Парова баня
Поставте паску над каструлею з киплячою водою (в друшляку або ситі). Накрийте зверху кришкою або мискою - пар пом’якшить випічку.
Важливо не перетримати, щоб випічка не розмокла.
Мікрохвильовка та волога серветка
Загорніть паску у вологий паперовий рушник та покладіть на 10-15 секунд у мікрохвильовку. Перевірте і за потреби повторіть ще раз. Їсти випічку краще одразу, тому вона швидко знову зачерствіє.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Allrecipes та Americas test kitchen.