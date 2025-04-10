Паска черствеет уже на второй день? Вот как сохранить ее свежей дольше

Только что испеченная паска - пышная, ароматная и нежная. Но уже на следующий день она может потерять свежесть и стать сухой. Чтобы сохранить вкус праздника надолго, стоит знать несколько хитростей, которые помогут паске не черстветь.

Что делать, чтобы паска была мягкой долго

Хорошо остудите перед хранением

Паску нельзя паковать горячей - из-за влаги появится плесень. Поэтому дайте ей полностью остыть на решетке, чтобы пар из выпечки вышел равномерно.

Она может храниться при комнатной температуре 3-4 дня. Чтобы сохранить пасху свежей как можно дольше, ее нужно правильно хранить.

Заверните в натуральную ткань

Заверните паску в хлопковое или льняное полотенце, затем - в пакет или контейнер. Так тесто "дышит", но не пересыхает.

Храните в герметичной посуде

Идеальным будет пищевой контейнер с крышкой или пакет с застежкой. Можно добавить кусочек яблока или апельсиновой кожуры - они увлажняют воздух внутри.

Добавим, что категорически не стоит класть выпечку в холодильник, ведь там тесто черствеет еще быстрее. Лучше держать в прохладном сухом месте (кладовка, шкаф)

Паску также можно заморозить на несколько недель. Просто заверните в пленку и фольгу. Разморозьте при комнатной температуре, и она снова будет как свежая.

Как размягчить черствую паску

Если паска уже успела зачерстветь - его еще можно спасти с помощью простых способов.

Тепловая "реанимация" в духовке

Заверните паску в фольгу и поставьте в духовку, разогретую до 100-120°C на 10-15 минут.

Затем дай немного постоять в фольге - тесто впитает влагу и станет мягче.

Паровая баня

Поставьте паску над кастрюлей с кипящей водой (в дуршлаге или сите). Накройте сверху крышкой или миской - пар смягчит выпечку.

Важно не передержать, чтобы выпечка не размокла.

Микроволновка и влажная салфетка

Заверните паску во влажное бумажное полотенце и положите на 10-15 секунд в микроволновку. Проверьте и при необходимости повторите еще раз. Есть выпечку лучше сразу, потому что она быстро снова зачерствеет.