Паштет з сала, моркви і цибулі: рецепт дешевої, але смачної закуски на зиму

Що потрібно для паштету з сала

Для того, щоб приготувати такий ніжний паштет з популярного продукту, потрібні наступні інгредієнти:

сало - 2,5 кг;

готове м'ясо - 500 г;

цибуля - 500 г;

морква - 500 г;

приправа до засолювання сала;

універсальна приправа до сала - до смаку;

спеції - до смаку.

Як готувати паштет з сала

Для цього рецепту найкраще обирати сало з вкрапленнями м'яса, адже при приготуванні паштету чисте сало ризикує перетворитися на жир. Тому, якщо в салі нема м'яса, його обов'язково слід взяти додатково.

На салі акуратно обріжте шкірку - вона не потрібна для паштету, адже дає неприємну текстуру. Наріжте сало та м'ясо на шматочки такого розміру, щоб їх легко було перемолоти в м'ясорубці.

Очистьте цибулю, помийте і зніміть шкірку з моркви. Овочі не потрібно кидати до м'ясорубки - інакше вони не будуть такі відчутні на смак. Тож моркву слід натерти на дрібній тертці, а цибулю - нарізати на дрібні кубики.

Змішайте в великій мисці моркву та цибулю. Перемеліть на м'ясорубці сало з м'ясом - і додайте його до овочів. Перемішайте складники, додайте спеції та приправи до свого смаку.

Крім сухих приправ, за бажанням можна також додати розчавлений зубчик часнику.

Для тривалого зберігання паштету з сала, необхідно використати скляні банки, попередньо їх простерилізувавши. Розкладіть сало по банках так, щоб верху залишилося приблизно півтора сантиметра.

Після цього необхідно простерилізувати паштет - в духовці або в каструлі з водою. Для стерилізації в духовці закривати банки не потрібно - проте варто накрити банки фольгою і поставити в холодну духовку.

Потім духовку потрібно розігріти до 170 градусів, і, приблизно за 10 хвилин, коли смалець почне кипіти, зменшити температуру до 75-80 градусів.

За такої температури паштет з сала має стерилізуватися 4 години. Після цього баночки потрібно щільно закрутити простерилізованими кришками.

Для стерилізації в каструлі необхідно на дно каструлі покласти рушник, на нього виставити банки з паштетом, попередньо закривши їх стерильними кришками - і залити в каструлю воду.

При такому методі, закуску в банках потрібно стерилізувати 4 години, при помірному кипінні.