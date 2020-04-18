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Пасхальное богослужение в Украине онлайн и по ТВ: где и из каких церквей смотреть

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Богослужения на Пасху покажут в прямом эфире несколько украинских каналов и в интернете

Пасха 2020 в Украине из-за карантина отмечается по-особенному в этот раз. 19 апреля верующих призывают оставаться дома и не ходить в храмы, а участвовать в праздничных богослужениях можно дистанционно. Для этого церкви запускают трансляции службы и Пасхальной литургии, следить за которыми можно по телевизору или в интернете.

На каких ресурсах в сети и телеканалах ведутся трансляции из разных храмов во всех уголках страны - в материале Styler.

Так, трансляции ПЦУ, УПЦ МП и УГКЦ покажут центральные украинские телеканалы.

Пасхальное богослужение - Православная церковь Украины

Праздничную службу ПЦУ покажут телеканалы "1+1" и "UA:Перший".

Начинается служба с 23.30 вечером 18 апреля и продлится до 03.00 уже 19-го.

Для тех, кто хочет посмотреть службу онлайн в интернете, трансляции ведутся в соцсети Facebook и на YouTube.

Пасхальное богослужение - УПЦ МП

Службу будут транслировать на телеканалах "Украина" и "Интер".

Время начала: с 23:30 до 3:00 в ночь на 19 апреля.

Для онлайн просмотра: социальная сеть Facebook и видео-хостинг YouTube.

Пасхальное богослужение - Украинская греко-католическая церковь

Пасхальное богослужение для украинских греко-католиков покажут телеканалы "ICTV" и "UA:Перший".

Трансляция начнется 19 апреля в 07.30 и продлится до 11:30.

Чтобы посмотреть богослужение в интернете, зайдите на ссылки в соцсети Facebook и на YouTube.

10 церквей Украины, которые проводят Пасхальные богослужения онлайн

  1. Свято-Михайловский кафедральный собор ПЦУ, Киев (смотреть трансляцию онлайн)
  2. Киево-Печерская Лавра УПЦ, Киев (смотреть трансляцию онлайн)
  3. Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ, Киев (смотреть трансляцию онлайн)
  4. Собор Преображения Господня ПЦУ, Киев (смотреть трансляцию онлайн)
  5. Собор св. Юра УГКЦ, Львов (смотреть трансляцию онлайн)
  6. Собор Внебовзятия Пресвятой Девы Марии РКЦ, Львов (смотреть трансляцию онлайн)
  7. Свято-покровский кафедральный собор ПЦУ, Львов (смотреть трансляцию онлайн)
  8. Гарнизонный храм свв. апп. Петра и Павла УГКЦ, Львов (смотреть трансляцию онлайн)
  9. Приход свв. апп. Петра и Павла РКЦ, Ровно (смотреть трансляцию онлайн)
  10. Свято-Михайловский собор ПЦУ, Житомир (смотреть трансляцию онлайн)

Ранее мы писали о том, какой молитвой можно освятить и благословить паски и крашенки на Пасху у себя дома.

Также сообщалось, какие обряды обязательно нужно сделать в великий праздник Пасхи.

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