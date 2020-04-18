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Великоднє богослужіння в Україні онлайн і по ТБ: де і з яких церков дивитися

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Богослужіння на Великдень покажуть у прямому ефірі кілька українських каналів та в інтернеті

Великдень 2020 в Україні через карантин відзначається по-особливому цього разу. 19 квітня віруючих закликають залишатися вдома і не ходити в храми, а брати участь у святкових богослужіннях можна дистанційно. Для цього церкви запускають трансляції служби і Великодньої літургії, стежити за якими можна по телевізору або в інтернеті.

На яких ресурсах в мережі і телеканалах ведуться трансляції з різних храмів у всіх куточках країни - в матеріалі Styler.

Так, трансляції ПЦУ, УПЦ МП і УГКЦ покажуть центральні українські телеканали.

Великоднє богослужіння - Православна церква України

Святкову службу ПЦУ покажуть телеканали "1+1" та "UA:Перший".

Починається служба з 23.30 увечері 18 квітня і триватиме по 03.00 вже 19-го.

Для тих, хто хоче подивитися службу онлайн в інтернеті, трансляції ведуться у соцмережі Facebook та YouTube.

Великоднє богослужіння - УПЦ МП

Службу транслюватимуть на телеканалах "Україна" та "Інтер".

Час початку: з 23:30 по 3:00 у ніч проти 19 квітня.

Для онлайн перегляду: соціальна мережа Facebook і відео-хостинг YouTube.

Великоднє богослужіння - Українська греко-католицька церква

Пасхальне богослужіння для українських греко-католиків покажуть телеканали "ICTV" та "UA:Перший".

Трансляція розпочнеться 19 квітня о 07.30 і триватиме по 11:30.

Щоб подивитися богослужіння в інтернеті, зайдіть на посилання в соцмережі Facebook та YouTube.

10 церков України, які проводять Великодні богослужіння онлайн

  1. Свято-Михайлівський Золотоверхий кафедральний собор ПЦУ, Київ (дивитися трансляцію онлайн)
  2. Києво-Печерська Лавра УПЦ, Київ (дивитися трансляцію онлайн)
  3. Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ, Київ (дивитися трансляцію онлайн)
  4. Собор Преображення Господнього ПЦУ, Київ (дивитися трансляцію онлайн)
  5. Собор св. Юра УГКЦ, Львів (дивитися трансляцію онлайн)
  6. Катедра Внебовзяття Пресвятої Діви Марії РКЦ, Львів (дивитися трансляцію онлайн)
  7. Свято-покровський кафедральний собор ПЦУ, Львів (дивитися трансляцію онлайн)
  8. Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ, Львов (дивитися трансляцію онлайн)
  9. Парафія свв. апп. Петра і Павла РКЦ, Рівне (дивитися трансляцію онлайн)
  10. Свято-Михайлівський собор ПЦУ, Житомир (дивитися трансляцію онлайн)

Раніше ми писали про те, якою молитвою можна освятити і благословити паски та крашанки на Великдень у себе вдома.

Також повідомлялося, які обряди обов'язково потрібно зробити у велике свято Великдень.

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