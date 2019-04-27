Пасхальное богослужение: во сколько и где смотреть трансляцию

Фото: Пасхальные мероприятия в Киеве

Пасхальное богослужение начнется 27 апреля после 23.00

Пасхальное богослужение будет проводиться во всех церквях и храмах в Украине, включая три лавры. Отечественные телеканалы будут транслировать эту важную христианскую православную церемонию, чтобы верующие во всех городах страны могли увидеть службу. В субботу, 27 апреля, в Иерусалиме в храме Воскресения Христова уже сошел Благодатный огонь, который также доставят и в Украину.

В субботу с 23.00 начнется Пасхальная телетрансляция богослужений в Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лаврах.

Зрители телеканала "Интер" после 23.00 смогут увидеть, как проведут службу в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Иллюстративное фото: facebook.com-georgievskoe

На телеканале "Украина" с 23:30 начнут трансляцию праздничной службы в Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лаврах (Киев, Тернопольская и Донецкая области).

В 23.30 зрителям телеканала UA:Первый начнут показывать Пасхальную Божественную литургию в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Иллюстративное фото: Пасха (РБК-Украина)

Напомним, что ранее мы писали о традициях Великой субботы - одного из самых насыщенных традициями дней.

Также сообщалось, что недавно была раскрыта важная тайна Благодатного огня.

Как сообщалось ранее, украинцам рассказали, во сколько обойдется пасхальная корзина в 2019 году. На подорожании сказалась инфляция, и экономисты подсчитали, сколько теперь стоят основные продукты для пасхальной корзины в Украине.