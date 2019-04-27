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Великоднє богослужіння: о котрій та де дивитися трансляцію

STYLERЖиття    27.04.2019 - 18:02
Великоднє богослужіння: о котрій та де дивитися трансляцію
Фото: Великодні заходи в Києві

Великоднє богослужіння розпочнеться 27 квітня після 23.00

Великоднє богослужіння буде проводитися у всіх церквах і храмах в Україні, включаючи три лаври. Вітчизняні телеканали транслюватимуть цю важливу християнську православну церемонію, щоб віряни у всіх містах країни могли побачити службу. У суботу, 27 квітня, в Єрусалимі в храмі Воскресіння Христового вже зійшов Благодатний вогонь, який також доставлять до України.

У суботу від 23.00 розпочнеться Великодня телетрансляція богослужінь у Києво-Печерській, Почаївській та Святогірській лаврах.

Глядачі телеканалу "Інтер" після 23.00 зможуть побачити, як проведуть службу у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі.

Великоднє богослужіння: о котрій та де дивитися трансляцію

Ілюстративне фото: facebook.com-georgievskoe

На телеканалі "Україна" з 23:30 почнуть трансляцію святкової служби в Києво-Печерській, Почаївській та Святогірській лаврах (Київ, Тернопільська та Донецька області).

З 23.30 глядачам телеканалу UA:Перший показуватимуть Великодню Божественну літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

Великоднє богослужіння: о котрій та де дивитися трансляцію

Ілюстративне фото: Великдень (РБК-Україна)

Нагадаємо, що раніше ми писали про традиції Великої суботи - одного з найбільш насичених традиціями днів.

Також повідомлялося, що нещодавно була розкрита важлива таємниця Благодатного вогню.

Як повідомлялося раніше, українцям розповіли, у скільки обійдеться великодній кошик в 2019 році. На подорожчання вплинула інфляція, і економісти підрахували, скільки тепер стоять основні продукти для великоднього кошика в Україні.

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