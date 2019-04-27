ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пасхальное чудо: Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото, видео)

STYLERЖизнь    27.04.2019 - 16:52
Пасхальное чудо: Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото, видео)
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото: коллаж РБК-Украина)

Благодатный огонь сошел на землю

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Воскресения Христова сегодня, 27 апреля. Об этом свидетельствует видео, которое транслировалось в прямом эфире на телеканале "Интер".

На видео видно, что с северной и южной сторон часовни, возведенной над Гробом Господним армянский и православный священники подали огонь, который священнослужители называют Светом истинным.

Благодатный огонь сходит в Кувукли - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был по преданию погребен Иисус Христос. Огонь символизирует свет Воскресения Христова.

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (видео: YouTube/Телеканал Интер (Inter TV channel)

Стоит отметить, что схождение Благодатного огня происходит ежегодно в Великую субботу, которую отмечают ровно за день до Пасхи, в Иерусалимском храме Гроба Господня.

Перед схождением огня обычно проходит богослужение. В нем участвуют группы от Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, от Коптской и Сирийской церквей, а также представители Иерусалимской православной церкви.

Пасхальное чудо: Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото, видео)

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото: instagram.com/makamakina)

Накануне Великой субботы в пятницу вечером верующие собираются в храме Гроба Господня, в котором проходит специальное богослужение.

Пасхальное чудо: Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото, видео)

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото: instagram.com/zametki_annushki)

Пользователи сети также прокомментировали это событие.

  • Радуйтесь, что Благодатный Огонь сходит это великая милость к нам грешным от Господа﻿;
  • Не столько веры и ожидания чуда, как скорее сделать фото и потом в соцсети выложить﻿;
  • Истинный благодатный огонь сам зажигает людям свечи, а не патриархи﻿;
  • Люди почему вы не верите в большое чудо. И как вы объясните, что он в первые минуты не обжигает?
 

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото: Getty Images)

Напомним, что мы писали о традициях Великой субботы - одного из самых насыщенных традициями дней.

Ранее сообщалось о том, что была раскрыта важная тайна Благодатного огня.

Даже кушать жалко: новый тренд в оформлении пасок "взорвал" сеть Пасха 2019: что категорически нельзя делать накануне праздника
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины церковьПасха
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь