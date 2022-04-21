Пасха в Украине во время войны: ответы на самые важные вопросы

Ночные богослужения

Нет, традиционных ночных богослужений в храмах не будет. Их спланировали в большинстве городов так, чтобы они завершились до начала комендантского часа и начались в пасхальное воскресенье после 6 часов утра. Также богослужения можно будет смотреть онлайн.

Исключение – в Ровенской области и в Днепре. Там разрешили провести ночные богослужения, но комендантский час не отменили, он будет действовать с 22:00 до 06:00. Жителей области попросили ограничить посещение церквей и храмов, а все богослужения будут транслироваться онлайн.

Исключение сделали также в Волынской области – храмам проводить богослужения разрешили, но комендантский час при этом не отменили. У всех, кто будет находиться вне храмов и не рядом с ними – будут проверять документы.

А если воздушная тревога?

Если во время вечерних и утренних богослужений будет тревога и угроза ракетных ударов, то настояли церквей и храмов будут просить людей перейти в ближайшие укрытия. Об укрытия все представители духовенства оповещены.

Пасхальные ярмарки

В большинстве городов проводить пасхальные ярмарки в этом году не будут. Форматы праздничных мероприятий в каждом городе сделают более скромную и проведут локальные и в основном для детей – в библиотеках, театрах.

Что будет с транспортом

На Пасху электротранспорт и автобусы выйдут на маршруты с 06:00 утра, сразу после окончания комендантского часа. Накануне, в субботу, транспорт будет работать до 23:00.

Всех жителей Украины просят воздержаться от массовых посещений богослужений на Пасху. Есть угроза, что враг может обстреливать церкви.

Будьте осторожны, проведите праздник дома и, если вы все-таки решите посетить церковь – тщательно продумайте свой путь и рассчитайте время на дорогу туда и обратно.

Комендантский час на Пасху

Киев с 22:00 до 05:00

Днепр с 22:00 до 05:00 (в ночь на Пасху отменен)

Львов с 23:00 до 06:00

Одесса с 22:00 до 06:00

Харьков с 20:00 до 06:00

Запорожье с 21:00 до 05:00 (22, 23 и 24 апреля сократили с 19:00 до 05:00)

Винница с 22:00 до 06:00

Житомир с 22:00 до 05:00

Полтава с 21:00 до 05:00

Тернополь с 23:00 до 05:00

Хмельницкий с 23:00 до 05:00

Кропивницкий с 21:00 до 06:00

Ивано-Франковск с 23:00 до 06:00

Чернигов с 21:00 до 05:00

Николаев с 21:00 до 06:00

Ровно с 22:00 до 06:00

Луцк с 23:00 до 06:00

Черновцы с 23:00 до 05:00

Сумы с 21:00 до 05:00

Где можно посмотреть богослужения

Богослужения Православной церкви Украины можно будет посмотреть в эфире национального всеукраинского телемарафона единых новостей. Также транслировать богослужения будут на телеканале UA:Культура.

Богослужения Митрополита Епифания можно будет посмотреть на странице ПЦУ в Facebook или на YouTube.

Какая будет погода на Пасху

На Пасху в Украине будет тепло, но синоптики прогнозируют дожди во многих областях. Осадки стоит ожидать в северных, центральных и восточных областях. Капать будет в Николаеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +5 до +8 градусов. Днем в большинстве регионов прогреется до +16 +18 градусов, немного теплее будет на юге и юго-востоке страны.

В Киеве 24 апреля пройдет небольшой дождь – ночью, а также днем. Температура воздуха в ночные часы составит +7 +9 градусов, днем ожидается +15 +17 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 24 апреля