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Великдень в Україні під час війни: відповіді на найважливіші питання

Фото: як Україна відзначатиме Великдень в умовах війни - вся важлива інформація (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Великдень у 2022 році українці відзначатимуть в умовах воєнного стану. А це означає, що потрібно буде дотримуватися правил безпеки, відмовитися від нічних богослужінь і дотримуватися комендантської години.

Якою буде Великдень в Україні в умовах війни – читайте нижче.

Нічні богослужіння

Ні, традиційних нічних богослужінь у храмах не буде. Їх спланували в більшості міст так, щоб вони завершилися до початку комендантської години та почалися в пасхальну неділю після 6 години ранку. Також богослужіння можна буде дивитися онлайн.

Виняток - у Рівненській області та у Дніпрі. Там дозволили провести нічні богослужіння, але комендантську годину не скасували, вона діятиме з 22:00 до 06:00. Жителів області попросили обмежити відвідування церков і храмів, а всі богослужіння транслюватимуться онлайн.

Виняток зробили також у Волинській області - храмам проводити богослужіння дозволили, але комендантську годину при цьому не скасували. У всіх, хто знаходитиметься поза храмами та не поруч з ними – перевірятимуть документи.

А якщо повітряна тривога?

Якщо під час вечірніх і ранкових богослужінь буде тривога і загроза ракетних ударів, то наполягли церков і храмів проситимуть людей перейти в найближчі укриття. Про укриття всі представники духовенства оповіщені.

Великодні ярмарки

У більшості міст проводити великодні ярмарки цього року не будуть. Формати святкових заходів в кожному місті зроблять більш скромну і проведуть локальні та в основному для дітей – в бібліотеках, театрах.

Що буде з транспортом

На Великдень електротранспорт і автобуси вийдуть на маршрути з 06:00 ранку, відразу після закінчення комендантської години. Напередодні, в суботу, транспорт працюватиме до 23:00.

Всіх жителів України просять утриматися від масових відвідувань богослужінь на Великдень. Є загроза, що ворог може обстрілювати церкви.

Будьте обережні, проведіть свято вдома і, якщо ви все – таки вирішите відвідати церкву - ретельно продумайте свій шлях і розрахуйте час на дорогу туди та назад.

Комендантська година на Великдень

  • Київ з 22:00 до 05:00
  • Дніпро з 22:00 до 05:00 (у ніч на Великдень скасовано)
  • Львів з 23:00 до 06:00
  • Одеса з 22:00 до 06:00
  • Харків з 20:00 до 06:00
  • Запоріжжя з 21:00 до 05: 00 (22, 23 і 24 квітня скоротили з 19:00 до 05: 00)
  • Вінниця з 22:00 до 06:00
  • Житомир з 22:00 до 05:00
  • Полтава з 21:00 до 05:00
  • Тернопіль з 23:00 до 05:00
  • Хмельницький з 23:00 до 05:00
  • Кропивницький з 21:00 до 06:00
  • Івано-Франківськ з 23:00 до 06:00
  • Чернігів з 21:00 до 05:00
  • Миколаїв з 21:00 до 06:00
  • Рівне з 22:00 до 06:00
  • Луцьк з 23:00 до 06:00
  • Чернівці з 23:00 до 05:00
  • Суми з 21:00 до 05:00

Де можна подивитися богослужіння

Богослужіння Православної церкви України можна буде переглянути в ефірі національного Всеукраїнського телемарафону єдиних новин. Також транслюватимуть богослужіння на телеканалі UA: Культура.

Богослужіння Митрополита Епіфанія можна буде переглянути на сторінці ПЦУ в Facebook або на YouTube.

Яка буде погода на Великдень

На Великдень в Україні буде тепло, але синоптики прогнозують дощі в багатьох областях. Опади варто очікувати в північних, центральних і східних областях. Капати буде в Миколаєві, Львові, Івано-Франківську та Ужгороді.

Нічна температура повітря коливатиметься від + 5 до + 8 градусів. Вдень у більшості регіонів прогріється до + 16 + 18 градусів, трохи тепліше буде на півдні та південному сході країни.

У Києві 24 квітня пройде невеликий дощ – вночі, а також вдень. Температура повітря в нічні години складе + 7 +9 градусів, вдень очікується +15 + 17 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 24 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли будуть поминальні дні для відвідування і кладовищ і чи можна це робити під час війни.

А також розповідали про те, психологи пояснили, чи доречно відзначати Великдень в умовах війни.

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