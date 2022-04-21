Великдень в Україні під час війни: відповіді на найважливіші питання

Великдень у 2022 році українці відзначатимуть в умовах воєнного стану. А це означає, що потрібно буде дотримуватися правил безпеки, відмовитися від нічних богослужінь і дотримуватися комендантської години.
Якою буде Великдень в Україні в умовах війни – читайте нижче.
Ні, традиційних нічних богослужінь у храмах не буде. Їх спланували в більшості міст так, щоб вони завершилися до початку комендантської години та почалися в пасхальну неділю після 6 години ранку. Також богослужіння можна буде дивитися онлайн.
Виняток - у Рівненській області та у Дніпрі. Там дозволили провести нічні богослужіння, але комендантську годину не скасували, вона діятиме з 22:00 до 06:00. Жителів області попросили обмежити відвідування церков і храмів, а всі богослужіння транслюватимуться онлайн.
Виняток зробили також у Волинській області - храмам проводити богослужіння дозволили, але комендантську годину при цьому не скасували. У всіх, хто знаходитиметься поза храмами та не поруч з ними – перевірятимуть документи.
Якщо під час вечірніх і ранкових богослужінь буде тривога і загроза ракетних ударів, то наполягли церков і храмів проситимуть людей перейти в найближчі укриття. Про укриття всі представники духовенства оповіщені.
У більшості міст проводити великодні ярмарки цього року не будуть. Формати святкових заходів в кожному місті зроблять більш скромну і проведуть локальні та в основному для дітей – в бібліотеках, театрах.
На Великдень електротранспорт і автобуси вийдуть на маршрути з 06:00 ранку, відразу після закінчення комендантської години. Напередодні, в суботу, транспорт працюватиме до 23:00.
Всіх жителів України просять утриматися від масових відвідувань богослужінь на Великдень. Є загроза, що ворог може обстрілювати церкви.
Будьте обережні, проведіть свято вдома і, якщо ви все – таки вирішите відвідати церкву - ретельно продумайте свій шлях і розрахуйте час на дорогу туди та назад.
Богослужіння Православної церкви України можна буде переглянути в ефірі національного Всеукраїнського телемарафону єдиних новин. Також транслюватимуть богослужіння на телеканалі UA: Культура.
Богослужіння Митрополита Епіфанія можна буде переглянути на сторінці ПЦУ в Facebook або на YouTube.
На Великдень в Україні буде тепло, але синоптики прогнозують дощі в багатьох областях. Опади варто очікувати в північних, центральних і східних областях. Капати буде в Миколаєві, Львові, Івано-Франківську та Ужгороді.
Нічна температура повітря коливатиметься від + 5 до + 8 градусів. Вдень у більшості регіонів прогріється до + 16 + 18 градусів, трохи тепліше буде на півдні та південному сході країни.
У Києві 24 квітня пройде невеликий дощ – вночі, а також вдень. Температура повітря в нічні години складе + 7 +9 градусів, вдень очікується +15 + 17 градусів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли будуть поминальні дні для відвідування і кладовищ і чи можна це робити під час війни.
А також розповідали про те, психологи пояснили, чи доречно відзначати Великдень в умовах війни.