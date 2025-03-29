Паша Технік вмер чи ні: що відомо про стан скандального російського репера

Що відомо про здоров'я Паши Техніка

В четвер, 27 березня, він опинився в одній з клінік Таїланду в тяжкому стані. Артиста під'єднали до апарату штучної вентиляції легень, про що повідомив його менеджер Марк. За добу стало відомо про погіршення стану. Для складної операції почали збирати гроші - понад 60 тисяч доларів.

Сьогодні, 29 березня, низка російських ЗМІ та спільнот повідомили, що життя Паши Техніка не вдалося врятувати. За чутками, в нього помер мозок, але лікарі ще підтримують роботу серця.

Проте згодом новини про смерть скандального росіянина спростував його менеджер, заявивши, що "він ще всіх переживе". Дівчина репера Христина повідомила, що він знаходиться у тяжкому стані, але все ще живий. Колишня дружина Єва Карицька також зазначила, що інформація про смерть мозку є неправдивою.

Повідомлялося, що Технік міг впасти у кому після отруєння наркотичними речовинами.

Що відомо про стан Паши Техніка (instagram.com/techniquepashalive)

Паша не вперше опиняється на лікарняному ліжку. У жовтні 2022-го його доставили до лікарні після передозування. Він навіть впав у кому та був підключений до апарату ШВЛ. Лікарям тоді вдалося його врятувати. Сам репер після цього заявляв, що припинив вживати наркотики, але згодом стало зрозуміло, що він не позбувся залежності.

Що відомо про Пашу Техніка

Павло Івлєв - один із засновників андеграундної групи Kunteynir. Народився 1 липня 1984 року в Москві. У 2001 році створив групу Kunteynir, яка здобула популярність завдяки провокаційному стилю та використанню нецензурної лексики. Неодноразово мав проблеми з законом, зокрема з 2009 по 2013 відсидів п'ять років за збереження та розповсюдження наркотиків. У 2018-му заявляв, що йому заборонили в'їзд до України, про що він дізнався, коли намагався відвідати мати своєї дружини. Був одружений з Євою Карицькою. У 2019 році в них народився син Іван. У вересні 2022 року з’явилася інформація, що його нова дівчина Катя Лолі очікує від нього дитину, але вже 20 жовтня того ж року пара розійшлася.

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