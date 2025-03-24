Михайла Єфремова, який хотів воювати проти України, випускають з колонії: що він пообіцяв суддям

Російський актор Михайло Єфремов, який відсидів 4 роки за "п'яну" ДТП, виходить з колонії в Бєлгородській області за УДЗ (умовно-достроковим звільненням). Він мав провести у в'язниці 7,5 років, але дав суду кілька обіцянок.

Що Єфремов говорив про Путіна і війну, а також яку обіцянку він дав заради УДЗ, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як Єфремов критикував Путіна і коли він "перевзувся"

Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах й серіалах, до "п'яної" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він навіть засудив окупацію Криму, а у 2015 році потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля.

Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проекту "Громадянин поет", у яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером.

Однак у червні 2020 року він потрапив у ДТП. Як встановив суд, Єфремов перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до зіткнення його авто з іншим транспортним засобом. Інший водій в результаті аварії отримав численні травми і згодом помер у лікарні.

Як Єфремов критикував Путіна (фото: росЗМІ)

Сам актор визнавав, що сів за кермо п'яним. Він нібито розкаювався.

"Та й як тут відмажешся, коли всі все бачили. Та й я бачив, коли проспався і відійшов від шоку. Слава Богу, мама моя не побачила. Це не кіно, назад уже нічого не перемотаєш. Кінець, немає вже більше ніякого Єфремова. Зрадив я всіх. Вибачте, будь ласка. Більше сказати нічого", - говорив актор на суді.

Єфремов сів у в'язницю (фото: росЗМІ)

Йому присудили 7 років і 6 місяців колонії. І після цього Єфремов вирішив відхреститися від критики Кремля й опозиції. Усе сталося на тлі чуток про те, що актор нібито міг "невипадково" потрапити в аварію після виборів у РФ (президентом знову став Путін).

Єфремов виправдався за висміювання Путіна (фото: росЗМІ)

"Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

Що Єфремов робив у колонії і як його звільнили за УДЗ

Актор працював у тюремній бібліотеці. Також він неодноразово скаржився на здоров'я і стверджував, що ходить до храму на території колонії та хоче жити "по-новому". Єфремов передавав через своїх адвокатів, що "кається" і не повернеться до пияцтва.

Ці аргументи він наводив, коли в лютому цього року таємно подавав заяву про УДЗ. Єфремов планував просити про дострокове звільнення ще раніше, але на певний час відмовлявся від такої ідеї через "увагу ЗМІ".

Єфремов на суді (фото: росЗМІ)

Річ у тім, що до цього джерела стверджували, що в обмін на УДЗ актор хоче запропонувати суду "угоду". Єфремов, як повідомлялося, хотів вирушити на війну проти України. Ба більше, він нібито "просився" на фронт ще у 2022 році. І тоді росіянин, як заявляли інсайдери, стверджував, що вміє водити, а тому може стати танкістом.

І 24 березня стало відомо, що Олексіївський районний суд Бєлгородської області схвалив прохання Єфремова про умовно-дострокове звільнення з колонії. Поки що рішення не набуло чинності, але, як повідомляють росЗМІ, путініст вже збирається на свободу.

Михайло Єфремов (скріншот)

Заради УДЗ він пообіцяв суду, що кине пити та більше ніколи не сяде за кермо. Також Єфремов скаржився на тугу за сценою. А ще він стверджував, що "хоче приносити користь суспільству", і називав своїм головним ворогом алкоголь. Чи вирушить він на війну проти України - поки що не повідомляється.

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