Паша Техник умер или нет: что известно о состоянии скандального российского рэпера

Российские СМИ сообщили о смерти некогда известного рэпера Паши Техника, который прославился скандальными выходками и зависимостями.
Но действительно ли он ушел из жизни? РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о состоянии рэпера.
В четверг, 27 марта, он оказался в одной из больниц Таиланда в тяжелом состоянии. Артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, о чем сообщил его менеджер Марк. Через сутки стало известно об ухудшении состояния. Для сложной операции начали собирать деньги - более 60 тысяч долларов.
Сегодня, 29 марта, ряд российских СМИ и пабликов сообщили, что жизнь Паши Техника не удалось спасти. По слухам, у него умер мозг, но врачи еще поддерживают работу сердца.
Однако впоследствии новости о смерти скандального россиянина опроверг его менеджер, заявив, что "он еще всех переживет". Девушка рэпера Кристина сообщила, что он находится в тяжелом состоянии, но все еще жив. Бывшая жена Ева Карицкая также отметила, что информация о смерти мозга является ложной.
Сообщалось, что Техник мог впасть в кому после отравления наркотическими веществами.
Паша не впервые оказывается на больничной койке. В октябре 2022-го его доставили в больницу после передозировки. Он даже впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Врачам тогда удалось его спасти. Сам рэпер после этого заявлял, что прекратил употреблять наркотики, но впоследствии стало понятно, что он не избавился от зависимости.
Павел Ивлев, который взял псевдоним Паша Техник, - один из основателей андеграундной группы Kunteynir. Родился 1 июля 1984 года в Москве. В 2001 году создал группу Kunteynir, которая получила известность благодаря провокационному стилю и использованию нецензурной лексики. Неоднократно имел проблемы с законом, в частности с 2009 по 2013 отсидел пять лет за хранение и распространение наркотиков. В 2018-м заявлял, что ему запретили въезд в Украину, о чем он узнал, когда пытался навестить мать своей жены. Был женат на Еве Карицкой. В 2019 году у них родился сын Иван. В сентябре 2022-го появилась информация, что его новая девушка Катя Лоли ожидает от него ребенка, но уже 20 октября того же года пара разошлась.
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При написании материала были использованы следующие источники: Starhit, Telegram-каналы, Wikipedia.