Пасха на карантине: кому строго запретят посещать церковь

Пасха 2020 во время карантина будет праздноваться по особенным правилам. Верующим настоятельно рекомендуют оставаться дома и смотреть онлайн-трансляцию богослужения в интернете или по телевизору, а паски можно будет либо купить уже освященные, либо же освятить самостоятельно. При этом определенным категорям украинцев и вовсе запрещается посещение церкви. Все о запретах на пасхальные праздники - в материале Styler.

Запрещено посещать службу в церкви на Пасху, как и на Вербное воскресенье, людям, старше 60 лет. Поскольку эти украинцы входят в группу риска, они должны находиться на самоизоляции.

Что касается освящения пасок, то в ПЦУ уже заявили, что ни паски, ни вербу святить ни в храме, ни на территории около него не будут. Вместо этого пасхальные корзины можно будет освятить:

жители небольших населенных пунктов смогут выставить корзины за пределы двора, где их освятит священник,

паски будут освящаться прямо на производстве,

паски может посвятить самый старший член семьи при помощи молитвы и иорданской воды.

Богослужения в церквях во время Пасхи будут проводиться с такими ограничениями:

в храме одновременно будут находиться не более 10 человек в масках или респираторах,

любой контакт при проведении таинств запрещен,

на одного человека не меньше 5 кв. м площади церковного сооружения,

богослужения по возможности организовать на открытом воздухе, не заходя в помещение храма.

Ранее мы писали, что в Украине семь областей пошли на беспрецедентные меры. Украинцам запретили выходить из дому на выходных с 13:00 11 апреля по 06:00 13 апреля.

Отметим, что во Львове на Пасху уже приняли решение закрыть все храмы для прихожан. Богослужения можно будет увидеть онлайн.