Пасха 2021: расписание служб в украинских храмах, как святить паски

Пасха в Украине в 2021 году отмечается 2 мая, и пройдет в условиях адаптивного карантина с учетом действующих ограничений в регионах в соответствии с той или иной зоной эпидемиологической опасности. Власти разрешили верующим посетить храмы, а службы будут проводиться на улице.
Как можно будет освятить пасхальные корзинки, и какие расписания праздничных богослужений в церквях - читайте ниже в нашем материале.
Отметим, что богослужения будут транслировать онлайн, и священники дадут благословение пасхальных блюд через интернет. В то же время двери храмов будут открыты.
Во всех Церквях обещают придерживаться правил карантина. Напомним, что в "красной" зоне запрещается проведение богослужений, кроме случаев, когда площадь помещения не менее 10 квадратных метров на человека. В "оранжевой" зоне запрещаются религиозные массовые мероприятия более чем 20 участниками, и ними должна быть дистанция минимум 1,5 метра.
Добавим, что на время Пасхи Минздрав Украины выдал специальные рекомендации и для церквей, так и для прихожан. Среди них такие:
Представители всех украинских церквей заявили, что освящать пасхальные корзинки будут на открытом воздухе. Сделать это можно будет уже в субботу после обеда, а также в воскресенье до обеда.
Детальное расписание служб на Пасху можно посмотреть на сайте конкретной церкви. Ниже приводим некоторые в таких храмах:
Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве
Суббота 1 мая
Воскресенье, 2 мая
Киево-Печерская Лавра
Субботой, 1 мая
Киевский храм св. Василия Великого
Суббота, 1 мая
Воскресенье, 2 мая
Вознесенский Флоровский женский монастырь
Суббота, 1 мая
Воскресенье, 2 мая
Напомним, ранее священник объяснил, что нести в церковь из продуктов для освящения.