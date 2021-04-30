Пасха 2021: расписание служб в украинских храмах, как святить паски

Отметим, что богослужения будут транслировать онлайн, и священники дадут благословение пасхальных блюд через интернет. В то же время двери храмов будут открыты.

Как в церквях пройдут службы на Пасху

Во всех Церквях обещают придерживаться правил карантина. Напомним, что в "красной" зоне запрещается проведение богослужений, кроме случаев, когда площадь помещения не менее 10 квадратных метров на человека. В "оранжевой" зоне запрещаются религиозные массовые мероприятия более чем 20 участниками, и ними должна быть дистанция минимум 1,5 метра.

Добавим, что на время Пасхи Минздрав Украины выдал специальные рекомендации и для церквей, так и для прихожан. Среди них такие:

увеличение количества сессий благословения и уменьшение их продолжительности,

установление ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечение соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,

лучше, чтобы в церковь на Пасху шел кто-то один из семьи.

Представители всех украинских церквей заявили, что освящать пасхальные корзинки будут на открытом воздухе. Сделать это можно будет уже в субботу после обеда, а также в воскресенье до обеда.

Расписание Пасхальных богослужений в храмах 1-2 мая

Детальное расписание служб на Пасху можно посмотреть на сайте конкретной церкви. Ниже приводим некоторые в таких храмах:

Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве

Суббота 1 мая

08.00 Времена Вечерняя с литургией Василия Великого

20.00 Чтение книги Деяний апостольских

23.00 Пасхальная полуночницы

Воскресенье, 2 мая

00.00 Пасхальная утреня

01.00 Времена и Литургия святителя Иоанна Златоуста

09.00 Поздняя Литургия

17.00 Пасхальная Вечерня.

Киево-Печерская Лавра

Субботой, 1 мая

08.00 Литургия (Успенский собор)

08.00 Литургия (Трапезный храм)

С 12 до 23 часов Освящение пасхальных блюд на площади Ближних пещер.

Киевский храм св. Василия Великого

Суббота, 1 мая

8.00 Вечерняя с Литургией св. Василия Великого

15.00-20.00 Благословение пояс и других блюд (Интервал - 30 мин.)

Воскресенье, 2 мая

06.30 Надгробное. Воскресная Утреня

08.00 Торжественная Пасхальная Святая Литургия (благословение пояс и других блюд)

10.00 Торжественная Пасхальная Святая Литургия (благословение пояс и других блюд)

12.00 Торжественная Пасхальная Святая Литургия (благословение пояс и других блюд)

18.00 Воскресная Вечерняя.

Вознесенский Флоровский женский монастырь

Суббота, 1 мая

3.00 Чин Погребения Спасителя. Литургия Василия Великого.

21.00 Чтение Деяний св. Апостолов.

Воскресенье, 2 мая