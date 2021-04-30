Великдень 2021: розклад служб в українських храмах, як святити паски

Великдень в Україні в 2021 році відзначається 2 травня, і пройде в умовах адаптивного карантину з урахуванням діючих обмежень в регіонах відповідно до тієї чи іншої зони епідеміологічної небезпеки. Влада дозволила вірянам відвідати храми, а служби будуть проводитися на вулиці.
Як можна буде освятити великодні кошики, і які розклади святкових богослужінь в церквах - читайте нижче в нашому матеріалі.
Зазначимо, що богослужіння транслюватимуть онлайн, і священики дадуть благословення великодніх страв через інтернет. Разом з тим двері храмів будуть відкриті.
У всіх Церквах обіцяють дотримуватися правил карантину. Нагадаємо, що в "червоній" зоні забороняється проведення богослужінь, крім випадків, коли площа приміщення не менше за 10 квадратних метрів на людину. У "помаранчевій" зоні забороняються релігійні масові заходи більш ніж 20 учасниками, і ними має бути дистанція щонайменше 1,5 метра.
Додамо, що на час Великодня МОЗ України видав спеціальні рекомендації як для церков, так і для парафіян. Серед них такі:
Представники всіх українських церков заявили, що освячувати великодні кошики будуть на відкритому повітрі. Зробити це можна буде вже в суботу після обіду, а також в неділю до обіду.
Детальний розклад служб на Великдень можна подивитися на сайті конкретної церкви. Нижче наводимо деякі в таких храмах:
Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві
Субота 1 травня
Неділя, 2 травня
Києво-Печерська Лавра
Суботою, 1 травня
Київський храм св. Василія Великого
Субота, 1 травня
Неділя, 2 травня
Вознесенський Флорівський жіночий монастир
Субота, 1 травня
Неділя, 2 травня
Нагадаємо, раніше священик пояснив, що нести до церкви з продуктів для освячення.