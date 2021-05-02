Пасха 2021: лучшие поздравления с великим праздником в открытках, стихах и видео
Пасха в Украине в 2021 году отмечается 2 мая православными и греко-католиками снова в условиях карантина, и в этот важнейший христианский праздник представители Церквей призвали верующих не забывать об ограничениях из-за пандемии, а службы в храмах активно транслируются онлайн.
Так, поздравить родных и близких с наступившим праздником Воскресения Иисуса Христа украинцам рекомендовали тоже, по возможности, дистанционно.
Добрые и милые стихи и проза в честь праздника, яркие пасхальные открытки и картинки - могут быть для вас весьма кстати, помогут и поздравить дорогих людей, и позаботиться о здоровье в условиях эпидемии. Их подборка - в нашем материале ниже.
Пасхальные поздравления в открытках и стихах, прозе и видео
Случилось чудо из чудес -
Христос воскрес! Христос воскрес!
И в этот праздник, в светлый час
Пусть каждый похвалу воздаст.
Пусть счастья будет полон дом,
Пусть все здоровы будут в нём.
Улыбку, щедрость и веселье
Пусть вам подарит воскресенье.
Пусть весть, сошедшая с небес,
Оповестит: "Христос воскрес!"
***
С Христовым Воскресеньем,
С великим светлым днем!
Любви, удачи, счастья,
Чтоб искупаться в нем.
Дел праведных и чистых,
Дорог всегда прямых,
Всех благ земных на свете.
И пусть Господь хранит!
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Пасхальная открытка
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С великим праздником светлой Пасхи. Пусть ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!
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С Пасхой Светлой поздравляю!
И от сердца пожелаю
Жизни доброй, человечной,
Дружбы крепкой и сердечной,
Хлеба божьего кусок,
Ключевой воды глоток,
Дел по совести и чести,
Счастья в дом! Христос воскресе!
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Пасхальная открытка
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Пусть Пасха принесет тепло,
Удачу, радость и достаток,
Чтоб сердце пело и цвело,
И каждый миг был очень сладок!
Пускай Христово воскресение
Подарит каждому из нас
Любовь, цветное настроение
И блеск счастливых, ярких глаз!
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Пасхальная открытка
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Поздравляю с Пасхальным Воскресением. Пусть Господь пошлет благополучие, мир и радость вашему дому. Пусть в душе будет гармония и спокойствие, здоровье будет крепким, а любовь наполняет сердце и озаряет все вокруг.
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Звенят колокола повсюду,
Звон слышен прямо до небес.
Все говорят: "Случилось чудо!"
Звучит везде: "Христос воскрес!"
Со Светлой Пасхой поздравляю!
В гармонии с собой живи.
Добра и радости желаю,
Надежды, веры и любви!
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Видео: Поздравление с Пасхой
***
Праздник Пасхи пусть наполнит
Душу светом и теплом.
Смех, улыбки самых близких
Озаряют пусть ваш дом.
Пусть негаснущей надежды
В сердце искорка живет,
А еще желаю сил вам,
Веры, счастья круглый год.
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С праздником! Христос воскрес!
Я тебе желаю счастья,
Позитива и чудес!
Пусть обходят все ненастья.
Пусть Господь хранит тебя,
Даст лучи добра и ласки.
Нет светлей и ярче дня,
Чем прекрасный праздник Пасхи!
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Пасхальная открытка
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Христос воскресе! Желаю всем добра, согласия и счастья. Давайте ценить простые вещи и события, относиться терпеливо ко всему, быть благодарными за всё то, что имеем. И Господь нам дарует еще больше. Счастье находится в наших руках, так желаю всем грамотно им распоряжаться.
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Христос воистину воскрес!
В прекрасный, светлый праздник Пасхи
Пусть будет мир полон чудес,
Добра, любви, тепла и ласки!
Все ваши добрые желания
Пусть воплощает Господь в быль,
А все печали и страдания
Развеет по ветру, как пыль!
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Пасхальная открытка
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Христос Воскрес! Со Светлой Пасхой поздравляю! Мира, счастья и добра желаю. Пусть в Вашем доме будет лад и достаток. И чтоб в семье всегда царили доброта, забота и понимание.
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Видео: Поздравление с Пасхой
Напомним, перед этим мы рассказывали о расписании служб на Пасху в украинских храмах, а также писали, как святить паски.
А также рассказывали, сколько дней будут отдыхать украинцы на Пасху в этом году.