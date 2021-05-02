Великдень 2021: найкращі привітання з великим святом у листівках, віршах та відео
Великдень в Україні в 2021 році відзначається 2 травня православними та греко-католиками знову в умовах карантину, і в це найважливіше християнське свято представники Церков закликали вірян не забувати про обмеження через пандемію, а служби в храмах активно транслюються онлайн.
Так, привітати рідних і близьких зі святом Воскресіння Ісуса Христа українцям рекомендували теж, по можливості, дистанційно.
Добрі та милі вірші і проза на честь свята, яскраві великодні листівки та картинки - можуть бути для вас вельми до речі, допоможуть і привітати дорогих людей, і подбати про здоров'я в умовах епідемії. Їх добірка - в нашому матеріалі нижче.
Великодні привітання в листівках і віршах, прозі та відео
Христос воскрес! – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
Христос воскрес – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди й у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
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Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх Вам світань!
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Великодня листівка
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Зі Світлим Великоднем! Благополучних і спокійних днів, добра тобі й твоєму дому. Нехай Господь захищає від усіх бід і береже твою душу.
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З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
- Христос Воскрес!
- Воістину воскрес!
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Великодня листівка
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Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашна ковбаска,
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
Христос воскрес!
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Великодні дні настали -
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
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Великодня листівка
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Христос Воскрес! Зі Світлим Великоднем вітаю! Миру, щастя і добра бажаю. Нехай в вашому домі буде лад та достаток. І щоб в сім'ї завжди панували доброта, турбота і розуміння.
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З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
З Великоднем!
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Відео: привітання з Великоднем
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Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!
***
Радісний надходить день,
Дзвонять дзвони: дзень-дзелень,
Понад міста, понад села
Лине вісточка весела.
Ясне сонце над селом,
Наче писанка, зійшло -
Вибігайте з хати, діти!
Як сьогодні не радіти?
Вийдем-вийдем на горбок,
Заспіваєм гагілок,
Що весна вже воскресла,
Нам Великдень принесла!
***
Великодня листівка
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З усього серця вітаю з добрим і блаженним святом Великодня! Бажаю, щоб все хороше пригадувалося, а все погане миттєво розчинялося в повітрі. Нехай життя буде чудесним, радісним і світлим, нехай з вірою в серці й надією в душі для тебе завжди відчиняються двері до істинного щастя.
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Христос Воскрес! Усе радіє,
Сміється сонечко з небес,
Прозора річечка леліє -
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
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Великодня листівка
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Радісно співають солов'ї,
Бо на Землю зійшли ангели й святі,
День Воскресіння прославляти,
Свято Великодня величати!
Хай у кожному живе надія,
Й проростаюча незгасна мрія,
Мирне небо нам всміхалось,
Щастя всюди розпилялось!
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Хай світлий Великдень принесе багато добра, море сонячних миттєвостей і сотні приводів променисто усміхнутися! Бажаю, щоб кожна мить було наповнене щастям і любов'ю! Нехай Господь в це чудове свято пошле своє благословення!
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Відео: привітання з Великоднем
Нагадаємо, перед цим ми розповідали про розклад служб на Великдень в українських храмах, а також писали, як святити паски.
А також розповідали, скільки днів відпочиватимуть українці на Великдень цього року.