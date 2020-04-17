Пасха 2020: какой обряд нужно обязательно провести

Пасха 2020 в Украине будет праздноваться по-особенному - с учетом карантина из-за коронавируса верующим не рекомендуют посещать богослужения и проводить традиционное освящение пасок и крашенок восле храмов.

Украинские церкви обратились к православным и греко-католикам с призывом оставаться дома и объяснили, как можно освятить главные атрибуты праздника самостоятельно.

Отметим, что практически все пасхальные традиции возникли в богослужении, поэтому верующие могут дистанционно соблюсти обряды, смотря пасхальную службу и следя за литургией онлайн или по телевизору.

Какие важные обряды и традиции на Пасху

В Церкви с древних времен сложилась традиция совершения Пасхального богослужения ночью. Поэтому верующим желательно начать свое "дистанционное присутствие" - включить трансляцию - тоже в это время.

На Пасху украинцы по традиции совершают важный обряд - обязательное "христосование": приветствуют друг друга словами "Христос воскрес" - "Воистину воскрес", иногда добавляя к этому "Славим его". Поздравляя друг друга, обычно трижды целуются с этими словами - но с учетом карантина можно в этот раз просто улыбнуться или послать воздушный поцелуй.

Сразу после службы принято отправляются на семейный пасхальный завтрак, который состоит из освященных продуктов. На столе обязательно должны быть освященные паски, яйца-крашенки и красное вино.

Пасху принято проводить в кругу близких людей.

В пасхальную корзинку для освящения принято ложить сдобные паски, творожную пасху в форме пирамидки (символ горы Голгофы, на которой распяли Христа), и яйца-крашенки.

Также прижился обычай на Пасху устраивать "битки" - своеобразное состязание с крашенками. Люди ударяются освященными яйцами, проверяя, у кого оно крепче.

Добавим, что по народной примете скорлупу от пасхальных яиц и остатки с праздничного стола нужно закопать в земле или сжечь, чтобы благополучие не покидало дом весь год.

Ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать на Пасху.