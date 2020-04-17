Карантин на Пасху ужесточат: украинцев ждут серьезные запреты

Пасха 2020 в карантине (Коллаж РБК-Украина)

В полиции рассказали, что будут делать с нарушителями карантина на Пасху

Пасха в Украине в 2020 году пройдет в условиях карантина, который ввели с целью недопущения распространения коронавируса. В городах запрещены посещения храмов на праздники и действую строгие ограничения по передвижению. В МВД рассказали, что будут делать с нарушителями карантинного режима.

Как сообщил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит, полиция не допустит провокаций и массового скопления людей в церквях во время Пасхальных богослужений. При обнаруженных нарушениях полиция сразу штрафовать и составлять протоколы не будет, но будет проводить разъяснения для граждан. А вот при повторном нарушении – протокол и штраф в размере от 17 тысяч гривен.

Национальная полиция и сотрудники МВД постоянно общаются со священниками разных конфессий и уже есть договоренности о том, как в Украине будут проходить праздничные службы.

"Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек - люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн", - рассказал Юрий Тандит.

Он добавил, что прихожане могут зайти в храм после службы, но и тут есть ограничения. Если церковь небольшая – то по одному человеку, если большая – то не больше двух.

В Киеве на период праздников ввели дополнительные меры – с 16 апреля при въезде в город всем измеряют температуру. В поминальные дни будут закрыты все кладбища в городе.

Во многих областях вводят дополнительные ограничения по передвижению. С субботы, 13:00 горожан просят оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Движение городского транспорта, а также работа продуктовых магазинов будет ограничена.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине церкви стали распространителями COVID-19.