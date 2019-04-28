Пасха 2019: Порошенко поздравил украинцев с праздником

Петр Порошенко, который является все еще действующим президентом Украины, поздравил украинцев с Пасхой. Поздравление Порошенко разместил сайт администрации президента.

Порошенко подчеркнул, что Пасху украинцы празднуют уже более тысячи лет. При этом впервые со времен Крещения у нас есть независимая автокефальная церковь, которая получила томос от Вселенского Патриарха.

"Христово Воскресение дает нам силы бороться и побеждать даже в чрезвычайно сложных условиях. Учит тому, что даже после Голгофы жизнь вечная все равно победит", - отметил президент.

Он также отметил, что украинцы должны любить свою страну и верить в победу и в том, что мы сможем обстоять нашу свободу и сделать жизнь успешной.

Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой (видео: YouTube/Адміністрація Президента України)

"Всем украинцам в день Христова Воскресения желаю радости, счастья и благополучия!" - сказал Порошенко.

Он также попросил украинцев вспомнить в своих молитвах о пленных и заложниках в российских тюрьмах. А также помолиться за тех, кто потерял своих близких, и кто терпит бедствие от российской агрессии.

Супруга президента Мария Порошенко также поздравила украинцев с праздником и пожелала, чтобы в этот великий день душа наполнялась светом, помыслы - добром, а сердце - любовью.

Петр Порошенко с семьей святит паску (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Пользователи сети также прокомментировали поздравление Порошенко.

Вот наш президент, тот что с нами всегда и в радости, и в горе. Мы вас любим и верим, что все у нас будет хорошо;

Воистину воскрес! Спасибо вам, Петр Алексеевич, за достижения Украины! Вы хороший человек и настоящий пример патриотизма украинца!

Воистину воскрес! Петр Алексеевич вы наш лучший гетман и душа и совесть Украины! - вместе к победе!

Спасибо вам уважаемые, дорогие наши Марина Анатольевна и Петр Алексеевич, за такое хорошее поздравление! Пусть Господь вас хранит и дарит вам много долгих и счастливых лет жизни;

С праздником вас и вашу семью, господин президент!!! Спасибо вам за все!!! Мы с вами, точка еще не поставлена... Сил вам, здоровья;

Христос воскрес! Это достойное приветствие достойного президента Украины, вы с нами радуетесь первом праздновании Пасхи с томосом. Спасибо.

Напомним, что Делегация ПЦУ доставила Благодатный огонь в Украину. Делегацию возглавил митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

Ранее сообщалось о том, что Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Воскресения Христова вчера, 27 апреля.