Великдень 2019: Порошенко привітав українців з святом

Порошенко звернувся до жителів України у святковий день
Петро Порошенко, який є все ще чинним президентом України, привітав українців з Великоднєм. Привітання Порошенко розмістив сайт адміністрації президента.
Порошенко підкреслив, що Великдень українці святкують вже більше тисячі років. При цьому вперше з часів Хрещення у нас є незалежна автокефальна церква, яка отримала томос від Вселенського Патріарха.
"Христове Воскресіння дає нам сили боротися і перемагати навіть у надзвичайно складних умовах. Вчить тому, що навіть після Голгофи життя вічне все одно переможе", - зазначив президент.
Він також зазначив, що українці повинні любити свою країну і вірити в перемогу і в те, що ми зможемо йти нашу свободу і зробити життя успішним.
Петро Порошенко привітав українців із Великоднем (відео: YouTube/Адміністрація Президента України)
"Всім українцям в день Христового Воскресіння бажаю радості, щастя і благополуччя!" - сказав Порошенко.
Він також попросив українців згадати в своїх молитвах про полонених і заручників в російських в'язницях. А також помолитися за тих, хто втратив своїх близьких, і хто терпить лихо від російської агресії.
Дружина президента Марія Порошенко також привітала українців з святом і побажала, щоб у цей великий день душа наповнювалася світлом, помисли - добром, а серце - любов'ю.
Петро Порошенко з сім'єю святить паску (фото: facebook.com/petroporoshenko)
Користувачі мережі також прокоментували привітання Порошенко.
Нагадаємо, що Делегація ПЦУ доставила Благодатний вогонь в Україну. Делегацію очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Раніше повідомлялося про те, що Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі в храмі Воскресіння Христового вчора, 27 квітня.