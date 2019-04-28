Великдень 2019: Порошенко привітав українців з святом

Петро Порошенко, який є все ще чинним президентом України, привітав українців з Великоднєм. Привітання Порошенко розмістив сайт адміністрації президента.

Порошенко підкреслив, що Великдень українці святкують вже більше тисячі років. При цьому вперше з часів Хрещення у нас є незалежна автокефальна церква, яка отримала томос від Вселенського Патріарха.

"Христове Воскресіння дає нам сили боротися і перемагати навіть у надзвичайно складних умовах. Вчить тому, що навіть після Голгофи життя вічне все одно переможе", - зазначив президент.

Він також зазначив, що українці повинні любити свою країну і вірити в перемогу і в те, що ми зможемо йти нашу свободу і зробити життя успішним.

Петро Порошенко привітав українців із Великоднем (відео: YouTube/Адміністрація Президента України)

"Всім українцям в день Христового Воскресіння бажаю радості, щастя і благополуччя!" - сказав Порошенко.

Він також попросив українців згадати в своїх молитвах про полонених і заручників в російських в'язницях. А також помолитися за тих, хто втратив своїх близьких, і хто терпить лихо від російської агресії.

Дружина президента Марія Порошенко також привітала українців з святом і побажала, щоб у цей великий день душа наповнювалася світлом, помисли - добром, а серце - любов'ю.

Петро Порошенко з сім'єю святить паску (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Користувачі мережі також прокоментували привітання Порошенко.

Ось наш президент, той що з нами завжди і в радості, і в горі. Ми любимо вас і віримо, що все у нас буде добре;

Воістину воскрес! Спасибі вам, Петре Олексійовичу, за досягнення України! Ви хороша людина і справжній приклад патріотизму українця!

Воістину воскрес! Петро Олексійович ви наш кращий гетьман і душа і совість України! - разом до перемоги!

Дякуємо вам шановні, дорогі наші Марина Анатоліївна і Петро Олексійович, за таке гарне привітання! Нехай Господь береже вас і дарує вам багато довгих і щасливих років життя;

З святом вас і вашу родину, пане президент!!! Спасибі вам за все!!! Ми з вами, крапка ще не поставлена... Сил вам, здоров'я;

Христос воскрес! Це гідне привітання гідного президента України, ви з нами радієте першому святкуванні Великодня з томосом. Спасибі.

Нагадаємо, що Делегація ПЦУ доставила Благодатний вогонь в Україну. Делегацію очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Раніше повідомлялося про те, що Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі в храмі Воскресіння Христового вчора, 27 квітня.