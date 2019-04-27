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Делегация ПЦУ доставила Благодатный огонь в Украину: подробности (видео)

STYLERЖизнь    27.04.2019 - 20:51
Делегация ПЦУ доставила Благодатный огонь в Украину: подробности (видео)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Благодатный огонь из Иерусалима встретит митрополит ПЦУ Епифаний

Благодатный огонь, который сошел в субботу 27 апреля в Иерусалиме в храме Воскресения Христова, доставили в Украину. Самолет с делегацией Православной Церкви Украины приземлился в аэропорту "Борисполь" под Киевом. 

Так, это стал первый случай, когда один из важнейших символов праздника Пасхи встретили и сопроводили в нашу страну представители Поместной автокефальной православной украинской церкви. 

Делегацию возглавил митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

Сразу из аэропорта Благодатный огонь доставят в Свято-Михайловский Златоверий собор. Делегацию встретит предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

 

Делегация ПЦУ привезла в Украину Благодатный огонь (фото: скриншот YouTube / Телеканал Прямий)

Все желающие могут прийти в Михайловский собор и зажечь от Благодатного огня свечу. Также его доставят и во Владимирский собор, а затем развезут по всем регионам Украины, а также передадут воинам ВСУ на передовую в район ООС на Донбассе. 

Как отметил митрополит Михаил, Благодатный огонь в первые минуты не обжигает людей при касании. Свою физическую силу и свойства он приобритает приблизительно через 5-7 минут.

 Видео: YouTube / Телеканал Прямий

Как сообщалось ранее, недавно была раскрыта важная тайна Благодатного огня.

Также мы писали о том, когда и какие украинские телеканалы будут транслировать Пасхальное Богослужение.

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