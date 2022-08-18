Партизаны рассказали, как в Мелитополе противостоят российской оккупации

Бойцы подпольщики определяют российские цели для украинской артиллерии и ракет большой дальности, проводят диверсионные работы, саботируют железнодорожное сообщение, нарушая снабжение вражеских войск и логистику, ликвидируют интервентов и их пособников-предателей, срывают подготовку оккупантов к проведению фейкового "референдума".

"Цель состоит в том, чтобы показать оккупантам, что они не дома, что им не следует тут обустраиваться, что они не должны спать спокойно", - сказал один из партизан с кодовым именем "Сварог".

Журналисты встретились с ним в Запорожье, где боец раскрыл некоторые аспекты партизанской деятельности.

В последние дни украинские военные сделали "Сварога" и нескольких других оперативников доступными для интервью лично или онлайн, чтобы подчеркнуть растущую угрозу подпольщиков для российских оккупационных сил.

Отмечается, что в ВСУ начали подготовку партизан за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ, когда страна-агрессор сосредоточила войска у границ Украины.

В настоящее время из-за небольшого движения на линии фронта активность подпольщиков усиливается, поскольку они скрытно наносят удары в хорошо знакомых им окрестностях, используя заминированные автомобили, мины-ловушки, ликвидируя оккупантов из огнестрельного оружия.

Перед войной "Сварог" иногда присоединялся к тренировкам по выходным с "Правым сектором" и "Национальным корпусом". Это - лишь две из десятков организаций, проводивших военную подготовку гражданских лиц по всей Украине во время восьмилетней войны против российских оккупантов на Донбассе.

"За кулисами" Силы специальных операций ВСУ формировали более структурированную и секретную программу, которая включала в себя инструкции по диверсиям, взрывчатым веществам и хранению тайников с оружием в ожидании большого нападения РФ. Одним из таких под Мелитополем и воспользовался "Сварог".

Сейчас боец действует в Мелитополе, который превратился в центр сопротивления в Запорожской области.

Боец украинского подполья в Мелитополе с позывным "Сварог" (фото: nytimes.com)

Минирование авто на стоянке контролируемого россиянами полицейского участка - дело рук "Сварога" с другими партизанами. Тогда в результате взрыва был ликвидирован один из предателей-"полицейских", а второй получил ранения.

Также команда "Сварога" на прошлой неделе в Мелитополе заминировала машину коллаборанта Олега Шостака, который вступил в российскую путинскую партию "Единая Россия". Пособник рашистов в результате взрыва был ранен.

По словам партизан, выживут или погибнут коллаборанты во время таких нападений - менее важно, чем сигнал, посылаемый с каждым ударом: вы никогда не будете в безопасности.

Также подпольщики, которые действуют на оккупированном РФ юго-востоке Украины, распространяют в городах плакаты и листовки с именами решивших сотрудничать с оккупантами. Делаются такие предупреждения в рамках психологических операций.

"Сварог" вместе с другим партизаном с позывным "Викинг" отметили, что врачей, пожарных и рядовых работников ЖКХ не считают предателями. Другое дело - учителя, которые пошли на сотрудничество с захватчиками, и согласились продвигать российскую пропаганду, отравляя сознание детей.

При этом подпольщики добавляют, что на таких горе-педагогов устраивать нападения не будут, но лишь сделают их "знаменитыми", размещая их имена и фото на листовках, предупреждая, что за сотрудничество с рашистами им придется отвечать перед законом.

По словам высокопоставленного украинского военного чиновника, у каждого оперативника своя роль: разведка цели, сбор разведданных о ее передвижениях и проведение атаки. Они действуют в условиях высокой конспирации.

За наблюдение за операциями в тылу врага отвечают два подразделения в составе ВСУ: Служба военной разведки и Силы специальных операций. Межведомственная оперативная группа наблюдает за операциями как разведывательного управления, так и подразделений сил спецопераций подполья, известного как "Движение Сопротивления" ("Рух Опору").

Партизаны в Запорожской области совершаю диверсии, в результате чего "двухсотятся" российские солдаты, срываются попытки противника украсть десятки тонн зерна, а недавно был выведен из строя железнодорожный мост, соединяющий Мелитополь с оккупированным Крымом, что остановило поставку вражеской военной техники в Запорожскую область.