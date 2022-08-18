Партизани розповіли, як у Мелітополі протистоять російській окупації

Бійці підпільники визначають російські цілі для української артилерії та ракет великої дальності, проводять диверсійні роботи, саботують залізничне сполучення, порушуючи постачання ворожих військ та логістику, ліквідовують інтервентів та їхніх пособників-зрадників, зривають підготовку окупантів до проведення фейкового "референдуму".

"Мета полягає в тому, щоб показати окупантам, що вони не вдома, що їм не слід тут облаштовуватися, що вони не повинні спати спокійно", - сказав один з партизанів з кодовим ім'ям "Сварог".

Журналісти зустрілися з ним у Запоріжжі, де боєць розкрив деякі аспекти партизанської діяльності.

Останніми днями українські військові зробили "Сварога" та кількох інших оперативників доступними для інтерв'ю особисто або онлайн, щоб підкреслити зростаючу загрозу підпільників для російських окупаційних сил.

Зазначається, що у ЗСУ розпочали підготовку партизанів за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ, коли країна-агресор зосередила війська біля кордонів України.

Нині через невеликий рух на лінії фронту активність підпільників посилюється, оскільки вони таємно завдають ударів в добре знайомих їм околицях, використовуючи заміновані автомобілі, міни-пастки, ліквідовуючи окупантів з вогнепальної зброї.

Перед війною "Сварог" іноді долучався до тренувань у вихідні з "Правим сектором" і "Національним корпусом". Це - лише дві з десятків організацій, які проводили військову підготовку цивільних осіб по всій Україні під час восьмирічної війни проти російських окупантів на Донбасі.

"За лаштунками" Сили спеціальних операцій ЗСУ формували більш структуровану і секретну програму, яка включала в себе інструкції по диверсіях, вибухових речовинах і зберіганню схованок зі зброєю в очікуванні великого нападу РФ. Одним з таких під Мелітополем і скористався "Сварог".

Зараз боєць діє в Мелітополі, який перетворився на центр опору в Запорізькій області.

Боєць українського підпілля в Мелітополі з позивним "Сварог" (фото: nytimes.com)

Мінування авто на стоянці контрольованої росіянами поліцейської дільниці - справа рук "Сварога" з іншими партизанами. Тоді в результаті вибуху був ліквідований один зі зрадників-"поліцейських", а другий отримав поранення.

Також команда "Сварога" минулого тижня в Мелітополі замінувала машину колаборанта Олега Шостака, який вступив у російську путінську партію "Єдина Росія". Поплічник рашистів в результаті вибуху був поранений.

За словами партизанів, чи виживуть, чи загинуть колаборанти під час таких нападів - менш важливо, ніж сигнал, що посилається з кожним ударом: ви ніколи не будете в безпеці.

Також підпільники, які діють на окупованому РФ південному сході України, поширюють у містах плакати та листівки з іменами тих, хто вирішив співпрацювати з окупантами. Робляться такі попередження в рамках психологічних операцій.

"Сварог" разом з іншим партизаном із позивним "Вікінг" зазначили, що лікарів, пожежників та рядових працівників ЖКГ не вважають зрадниками. Інша справа - вчителі, які пішли на співпрацю із загарбниками, та погодилися просувати російську пропаганду, отруюючи свідомість дітей.

При цьому підпільники додають, що на таких горе-педагогів влаштовувати напади не будуть, та лише зроблять їх "знаменитими", розміщуючи їхні імена та фото на листівках, попереджаючи, що за співпрацю з рашистами їм доведеться відповідати перед законом.

За словами високопоставленого українського військового чиновника, у кожного оперативника своя роль: розвідка цілі, збір розвідданих про її пересування і проведення атаки. Вони діють в умовах високої конспірації.

За спостереження за операціями в тилу ворога відповідають два підрозділи у складі ЗСУ: Служба військової розвідки та Сили спеціальних операцій. Міжвідомча оперативна група спостерігає за операціями як розвідувального управління, так і підрозділів сил спецоперацій підпілля, відомого "Рух Опору".

Партизани в Запорізькій області здійснюю диверсії, в результаті чого "двохсотяться" російські солдати, зриваються спроби противника вкрасти десятки тонн зерна, а нещодавно був виведений з ладу залізничний міст, що з'єднує Мелітополь з окупованим Кримом, що зупинило постачання ворожої військової техніки в Запорізьку область.