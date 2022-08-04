"Это тотальное сопротивление": житель Херсона рассказал, как партизаны противостоят оккупантам

Жители Херсона, временно оккупированного российскими войсками, не собираются мириться с "властью" захватчиков, ждут украинское войско и активно приближают момент освобождения города от интервентов. Один из партизан рассказал о масштабном сопротивлении в тылу врага.

Об этом говорится в репортаже BBC .

После того как российские солдаты стали отрывать огонь, чтобы разогнать митинги и протесты мирных жителей Херсона против оккупации, украинцы сопротивление не прекратили - оно стало скрытым.

"Движение сопротивления огромное. Это тотальное сопротивление", - говорит журналистам один из представителей этой скрытой армии.

Мужчина также рассказывает, как партизаны действуют в тылу врага.

"Смотрите. Кто-то едет за рулем. Люди знают, что есть военная база, которую оккупанты захватили. Поэтому люди идут мимо и снимают все это на видео. Таким образом мы узнаем, какое оружие есть у россиян", - сообщает боец.

Далее эту информацию передают украинским военным. А другая группа использует беспилотники, которые запускают на линии фронта - выслеживают дополнительные цели.

Херсонцы не мирятся с оккупацией войсками РФ родного края (фото: скриншот видео youtube.com/BBCUkrainian)

Херсонцы - гражданские, не военные - присоединились к борьбе, чтобы остановить оккупацию родного города. Но сопротивление сопряжено с большим риском, так как российские оккупанты известны своими зверствами.

Так, одного из партизан Дениса Миронова захватчики поймали, когда он собирал разведданные и оружие для защитников Украины. Мужчину держали под стражей и избили до смерти.

Денис Миронов был жестоко убит российскими оккупантами (фото: скриншот видео youtube.com/BBCUkrainian)

Мать Дениса имеет доказательства, что ее сына пытали сотрудники российского ФСБ.

"Они избили его просто до смерти. Привязали его к дверям, обмотали ему голову скотчем, и так избили моего сына, что с первого удара сломали ему ребра. Ребра пробили легкие. Он не мог двигаться. Он не мог ни лечь, ни даже стоять. Я послала в ФСБ запрос с просьбой предоставить информацию, как Денис умер. Но ответа не получила", - рассказывает женщина.

Мама Дениса Миронова рассказала, как погиб ее сын герой (фото: скриншот видео youtube.com/BBCUkrainian)

В Херсонской области в последние недели и дни ВСУ уничтожили ряд российских складов с боеприпасами, а также нанесли удары по ключевым мостам с целью уничтожить пути снабжения вражеской армии.

"Так выглядит сопротивление", - говорит херсонский партизан, который был вынужден покинуть родной город, чтобы избежать плена за свою подпольную деятельность.

Мужчина также отмечает, что россияне имеют очень малую поддержку среди местных. Интервенты в Херсоне запугивают жителей и физически, и психологически, но "я вам скажу - люди все равно хотят жить в Украине, а не в России".

Житель Херсона рассказал о партизанском движении (фото: скриншот видео youtube.com/BBCUkrainian)

"Хотят вернуть ту мирную жизнь, которая была до 24 февраля. Многие жители только и ждут, чтобы Херсон освободили, чтобы это снова была Украина", - рассказывает он.

Также партизаны говорят, что если эта война приобретет иные масштабы, они готовы выйти из тени.

Видео: партизан из Херсона рассказал о движении сопротивления российским оккупантам