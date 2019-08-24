ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Начну день с молитвы: DZIDZIO рассказал, как проведет День Независимости

STYLERПерсоны    24.08.2019 - 08:37
Начну день с молитвы: DZIDZIO рассказал, как проведет День Независимости
Михаил Хома, солист группы DZIDZIO (фото: facebook.com dzidzio)

Михаил Хома поделился творческими планами

Солист украинской группы DZIDZIO рассказал, как в этом году проведет самый главный праздник всех украинцев - День Независимости. Об этом Михаил Хома признался за кулисами праздничного шоу "С Днем рождения, Украина", на телеканале "Украина".

Известный певец и актер поведал, что утро 24 августа, начнет с молитвы, в которой поблагодарит Бога за наше прекрасное государство.

Начну день с молитвы: DZIDZIO рассказал, как проведет День Независимости

Михаил Хома, солист группы DZIDZIO (фото: kanalukraina.tv)

"В День Независимости утром надо встать, помолиться Богу и поблагодарить за наше государство. Все четверо помолились, потом едем на концерт, выступили, поздравили всех украинцев с Днем Рождением нашего государства, спели, подняли людям настроение и праздновать", - поделился певец.

Михало Хома также рассказал, что этим летом его график настолько плотный, что некогда даже спать, но вечером 24 августа он может позволить себе отдых.

Начну день с молитвы: DZIDZIO рассказал, как проведет День Независимости

Михаил Хома, солист группы DZIDZIO (фото: facebook.com dzidzio)

"Уставшие, очень много не спим, но оно того стоит, потому что это новый вызов, я еще такого не делал, скоро увидите. Сериал, это не только сериал, это я еще сейчас также буду готовить, снимаем новый клип, второй клип, еще одна новая песня, все с осени увидите", - рассказал шоумен.

К слову, недавно DZIDZIO рассказал, как лечится от стресса после поражения его подопечных на вокальном шоу "Голос. Дети"

Ранее мы писали о том, что коллега Михаила Хомы по сцене Потап рассказал, как развивать мозг.

DZIDZIO признался, зачем его маме 8 холодильников Побили меня: Джамала, Позитив и Дзидзьо рассказали об издевательствах в школе
Новости Украины DZIDZIOДзидзьо
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь