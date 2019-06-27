Партия "Волос": Иво Бобул собрался в Раду и "взорвал" сеть фотожабами

О своих намерениях баллотироваться в народные депутаты на выборах в Верховную Раду Украины 2019 заявил еще один артист. Так, в списке партии "Патриот", которую возглавляет политический и общественный деятель Николай Голомша, появился легендарный 66-летний украинский исполнитель Иво Бобул.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии украинский исполнитель значится под номером пять в списке партии.

Выборы в Раду - Иво Бобул собрался в депутаты (скрин: cvk.gov.ua)

Отметим, что сеть уже успела наполниться шутками и фотожабами о политических амбиция Бобула.

"Хоть бы партию на "Волос" переименовал", - отметил один из пользователей.

"Итить", - очевидно этому юзеру просто не хватило слов.

Выборы в Раду - Иво Бобул собрался в депутаты (скрин: facebook.com)

"ВР будет гастролировать по городам и весям", - заметил один из пользователей.

"Я поняла кого в раде не хватает, Джигурды!" - подшутила очередная комментатор.

Выборы в Раду - Иво Бобул собрался в депутаты (скрин: facebook.com)

Также сеть наполнилась забавными фотожабами на тему депутатства Иво Бобула.

Выборы в Раду - Иво Бобул собрался в депутаты (фото: facebook.com)

К слову, недавно депутат Киевского городского совета Людмила Костенко, которая собирается баллотироваться на внеочередных парламентских выборах в Украине, организовала для жителей Оболони праздник, на котором появилась в дорогой футболке от Louis Vuitton.

Также сообщалось, что известный ведущий и пародист Александр Скичко заявил о своих политических амбициях. Он присоединился к команде президента Зеленского "Слуга народа".

Ранее мы писали, что Сергей Притула идет в политику и будет участвовать в парламентских выборах в списках партии "Голос", которая была создана украинским музыкантом Святославом Вакарчуком.