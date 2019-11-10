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"Слуга народа" будет участвовать в выборах в ОТГ

Новости » Политика     10.11.2019 - 15:08
"Слуга народа" будет участвовать в выборах в ОТГ
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Выборы в ОТГ состоятся 22 и 29 декабря

Политическая партия "Слуга народа" будет принимать участие в ближайших выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО), которые состоятся 22 и 29 декабря этого года. Об этом заявил председатель партии Александр Корниенко.

Как сообщил Корниенко, во время съезда в Киеве члены партии "Слуга народа" приняли решение об участии в следующих выборах в ОТО. Он добавил, что участие в выборах примут 90 кандидатов на должности глав общин.

"Только что съезд принял решение участвовать в выборах в ОТО 22 и 29 декабря. Хочу поздравить около 1700 наших кандидатов и 90 кандидатов на глав", - заявил глава партии после голосования.

Напомним, ранее Корниенко сообщал, что партия "Слуга народа" решит вопрос об участии в местных выборах на протяжении двух месяцев. Глава партии отметил, что окончательное решение по участию в выборах примут во время второго этапа съезда "Слуги народа".

Также РБК-Украина писало, что в воскресенье, 10 ноября, во время первого съезда политической силы "Слуга народа" спикер парламента Дмитрий Разумков сложил обязаности руководителя партии. Новым председателем партии члены "Слуги народа" избрали первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко.

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