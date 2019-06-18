Парламентские выборы: в Раду пойдет еще один комик из "Квартал 95"

На внеочередные парламентские выборы в Верховную Раду Украины собрался еще один украинский шоумен, участник шоу "Квартал 95" Артем Гагарин (Михайличенко). Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на собственные источники.

Артем Гагарин – телеведущий, блогер, шоумен, руководитель авторской группы 95 квартала "Братья Гагарины", ведущий рубрики программы "ЧистоNEWS", сценарист, креативный директор Gagarin Brothers Agency. Родился 7 февраля 1985 года в Кривом Роге, в семье мамы-врача и папы-электрика.

Артем Гагарин (Михайличенко). Фото: facebook.com/gagarintema

Еще в школе начал сотрудничать с Александром Пикаловым, однако в КВН он пришел с другой командой – "ГаГарины".

А через несколько лет он породнился с Пикаловым, так как старшая сестра Артема Гагарина Ирина – стала женой Александра Пикалова. Также после рождения детей они стали кумовьями. Шоумен женат и в его семье двое детей.

Артем Гагарин с семьей (facebook.com/gagarintema)

На внеочередных выборах в Верховную Раду Артем Гагарин будет баллотироваться по одному из мажоритарных округов.

Известно, что во время президентских выборов Гагарин работал в штабе президента Владимира Зеленского.

Как пишет издание "Апостроф", Артем Гагарин (Михайличенко) на данный момент не комментирует информацию о том, что он собирается баллотироваться в депутаты.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Верховную Раду собрался баллотироваться еще один комик и шоумен.

А также мы рассказывали о том, как чувствуют себя актеры шоу "Квартал 95" после ухода Владимира Зеленского.